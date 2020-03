O Presidente da República em exercício, General Hamilton Mourão, chegou ao Acre no final da tarde desta terça-feira, 10. Ele ocupa a titularidade do cargo de Jair Bolsonaro que cumpre agenda nos Estados Unidos.

A segurança do desembarque de Mourão foi reforçada pela Polícia Federal e exército brasileiro. Somente o governador Gladson Cameli, o vice Major Rocha e o secretário da Casa Civil puderam entrar na pista do aeroporto internacional de Rio Branco para recepciona-lo. Assim que desceu da aeronave, o presidente foi levado para conhecer o CIOPAER, local onde fica armazenada as aeronaves do Estado. Logo em seguida ele seguiu em comboio para o hotel.

Até mesmo as equipes da Secretaria de Comunicação e dos demais veículos de comunicação no Estado não conseguiram fazer imagens da chegada do presidente.

Mourão vem ao Acre como presidente do Conselho da Amazônia. Desde que assumiu a função tem feito reuniões com governadores sobre os assuntos que são de interesse da Região Amazônica.

Durante a agenda no Acre, um dos assuntos debatidos deve ser a insegurança no estado, principalmente a falta de vigilância nas fronteiras.

Apesar de ter chegado na tarde desta terça, não está confirmada nenhuma agenda oficial, apenas um jantar no Pinheiro Palace Hotel para poucos convidados.

Os compromissos oficiais de Mourão acontecem nesta quarta, 11. Uma reunião no Palácio Rio Branco com a presença do governador Gladson Cameli e de representantes do legislativo e do judiciário acreanos está marcada para às 8 horas da manhã.

Na sequência, o Presidente da República, se dirige ao Aeroporto Internacional de Rio Branco onde concede entrevista coletiva e embarca de volta para Brasilia.

