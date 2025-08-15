fbpx
Brasil

Forças de segurança procuram influenciador que colocou bomba falsa em aeroporto

Publicado

54 minutos atrás

em

Um influenciador digital conhecido como “Enzo Master”, é suspeito de ter colocado uma bomba falsa no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho, na noite desta quinta-feira, 14. A ação provocou pânico entre passageiros e mobilizou um grande aparato policial, incluindo o Esquadrão Antibomba. A polícia tenta localizar o suspeito.

Segundo a polícia, câmeras de monitoramento registraram o momento em que o influencer chegou ao aeroporto portando uma mochila, e deixou em um ponto estratégico do terminal. Em seguida, fez várias selfies no local e saiu em um carro de aplicativo.

O artefato, que simulava uma bomba, era composto por um tijolo envolto em papel alumínio, acoplado a uma calculadora, que simulava um detonador, e dois fios. Embora a equipe especializada tenha identificado rapidamente que se tratava de um simulacro, o objeto foi destruído como medida preventiva.

A ação causou a evacuação de parte do terminal de passageiros e atrasos nas operações. De acordo com as autoridades, “Enzo Master” chegou a publicar fotos nas redes sociais após o ato. Até as 9h desta sexta-feira, ele permanecia foragido.

A polícia acredita que o influenciador ainda esteja na capital e possa estar recebendo ajuda para se esconder. Se localizado, ele poderá responder por ato de terrorismo e outros crimes previstos na legislação.

Brasil

Brasil critica plano de Israel de novos assentamentos: “Flagrante violação”

Publicado

2 minutos atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

Ministro israelense afirmou que medida “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”

Homem com bandeira da Palestina perto de veículo militar em Tulkarm, na Cisjordânia ocupada • 03/09/2024REUTERS/Mohammed Torokman

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou uma nota nesta sexta-feira (15) criticando a aprovação de um plano de Israel para a expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada.

De acordo com o Itamaraty, isso representa flagrante violação do direito internacional e grave afronta a um parecer da Corte Internacional de Justiça para que Israel cesse novas atividades em assentamentos.

“Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região”, ressalta o texto.

O projeto de assentamento E1, paralisado há décadas devido à forte oposição internacional, conectaria Jerusalém ao assentamento de Maale Adumim, fazendo com que o estabelecimento de Jerusalém Oriental como capital da Palestina praticamente impossível no futuro.

Isso também dividiria a Cisjordânia ao meio, impedindo o estabelecimento de um Estado palestino contíguo.

Segundo o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, o projeto “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”.

Smotrich anunciou a aprovação de 3.401 novas unidades habitacionais na quinta-feira (14) em uma coletiva de imprensa realizada no local da construção planejada.

 

Fonte: CNN

Brasil

PRF e PM apreendem 10 kg de drogas e prendem casal por tráfico em Porto Velho

Publicado

13 minutos atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

Operação na BR-364 interceptou táxi com maconha skunk; segundo suspeito foi localizado em hotel da capital

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e na prisão de dois suspeitos por tráfico na noite de quarta-feira (13). A operação ocorreu em um trecho da BR-364, próximo à unidade operacional da PRF na capital.

Detalhes da Operação:
  1. Primeira abordagem:

    • Fiscalização de rotina interceptou um táxi que fazia o trajeto Guajará-Mirim/Porto Velho

    • Com a passageira de 20 anos, foram encontrados 15 pacotes com aproximadamente 225g cada (total: 3,5 kg) de maconha do tipo skunk

    • Material estava escondido em sua bagagem

  2. Segunda prisão:

    • Informações obtidas levaram os policiais a um hotel na capital

    • Com apoio da PMRO, prenderam um homem com mais 6,8 kg de entorpecentes

    • Suspeito teria ligação com a passageira do táxi

Destino dos Presos:

Os dois acusados e as drogas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles responderão por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.

Esta foi a terceira grande apreensão de drogas na BR-364 neste mês. A rodovia, que liga Rondônia a outros estados da região Norte e ao Centro-Oeste, é alvo constante de operações contra o narcotráfico.

Material apreendido será disponibilizado no site da PRF-RO

Brasil

Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro

Publicado

17 minutos atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

Autorização ocorre após uma negativa anterior do ministro, por considerar pedido “genérico”

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (15) o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, A visitar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

No despacho, o ministro libera a visita para o dia 28 de agosto, entre às 10h e às 18h.

Um primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente tinha sido negado, por não designar data e motivação. Moraes considerou o pedido “genérico”.

Em 7 de agosto, a defesa de Bolsonaro fez um novo pedido e alegou que a visita de Valdemar se enquadrava no rol de pessoas “imprescindíveis tanto para sua à saúde quanto para a integridade física”.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 2 de agosto. Recentemente, Moraes liberou o ex-presidente para fazer exames médicos no hospital DF Star, em Brasília.

Também nesta sexta, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, marcou o julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A primeira sessão foi agendada para 2 de setembro.

 

Fonte: CNN

