Forças de segurança procuram influenciador que colocou bomba falsa em aeroporto

Um influenciador digital conhecido como “Enzo Master”, é suspeito de ter colocado uma bomba falsa no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho, na noite desta quinta-feira, 14. A ação provocou pânico entre passageiros e mobilizou um grande aparato policial, incluindo o Esquadrão Antibomba. A polícia tenta localizar o suspeito.

Segundo a polícia, câmeras de monitoramento registraram o momento em que o influencer chegou ao aeroporto portando uma mochila, e deixou em um ponto estratégico do terminal. Em seguida, fez várias selfies no local e saiu em um carro de aplicativo.

O artefato, que simulava uma bomba, era composto por um tijolo envolto em papel alumínio, acoplado a uma calculadora, que simulava um detonador, e dois fios. Embora a equipe especializada tenha identificado rapidamente que se tratava de um simulacro, o objeto foi destruído como medida preventiva.

A ação causou a evacuação de parte do terminal de passageiros e atrasos nas operações. De acordo com as autoridades, “Enzo Master” chegou a publicar fotos nas redes sociais após o ato. Até as 9h desta sexta-feira, ele permanecia foragido.

A polícia acredita que o influenciador ainda esteja na capital e possa estar recebendo ajuda para se esconder. Se localizado, ele poderá responder por ato de terrorismo e outros crimes previstos na legislação.

