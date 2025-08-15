Brasil
Forças de segurança procuram influenciador que colocou bomba falsa em aeroporto
Um influenciador digital conhecido como “Enzo Master”, é suspeito de ter colocado uma bomba falsa no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho, na noite desta quinta-feira, 14. A ação provocou pânico entre passageiros e mobilizou um grande aparato policial, incluindo o Esquadrão Antibomba. A polícia tenta localizar o suspeito.
Segundo a polícia, câmeras de monitoramento registraram o momento em que o influencer chegou ao aeroporto portando uma mochila, e deixou em um ponto estratégico do terminal. Em seguida, fez várias selfies no local e saiu em um carro de aplicativo.
O artefato, que simulava uma bomba, era composto por um tijolo envolto em papel alumínio, acoplado a uma calculadora, que simulava um detonador, e dois fios. Embora a equipe especializada tenha identificado rapidamente que se tratava de um simulacro, o objeto foi destruído como medida preventiva.
A ação causou a evacuação de parte do terminal de passageiros e atrasos nas operações. De acordo com as autoridades, “Enzo Master” chegou a publicar fotos nas redes sociais após o ato. Até as 9h desta sexta-feira, ele permanecia foragido.
A polícia acredita que o influenciador ainda esteja na capital e possa estar recebendo ajuda para se esconder. Se localizado, ele poderá responder por ato de terrorismo e outros crimes previstos na legislação.
Brasil critica plano de Israel de novos assentamentos: “Flagrante violação”
Ministro israelense afirmou que medida “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou uma nota nesta sexta-feira (15) criticando a aprovação de um plano de Israel para a expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada.
De acordo com o Itamaraty, isso representa flagrante violação do direito internacional e grave afronta a um parecer da Corte Internacional de Justiça para que Israel cesse novas atividades em assentamentos.
“Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região”, ressalta o texto.
O projeto de assentamento E1, paralisado há décadas devido à forte oposição internacional, conectaria Jerusalém ao assentamento de Maale Adumim, fazendo com que o estabelecimento de Jerusalém Oriental como capital da Palestina praticamente impossível no futuro.
Isso também dividiria a Cisjordânia ao meio, impedindo o estabelecimento de um Estado palestino contíguo.
Segundo o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, o projeto “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”.
Smotrich anunciou a aprovação de 3.401 novas unidades habitacionais na quinta-feira (14) em uma coletiva de imprensa realizada no local da construção planejada.
Fonte: CNN
PRF e PM apreendem 10 kg de drogas e prendem casal por tráfico em Porto Velho
Operação na BR-364 interceptou táxi com maconha skunk; segundo suspeito foi localizado em hotel da capital
Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e na prisão de dois suspeitos por tráfico na noite de quarta-feira (13). A operação ocorreu em um trecho da BR-364, próximo à unidade operacional da PRF na capital.
Detalhes da Operação:
Primeira abordagem:
Fiscalização de rotina interceptou um táxi que fazia o trajeto Guajará-Mirim/Porto Velho
Com a passageira de 20 anos, foram encontrados 15 pacotes com aproximadamente 225g cada (total: 3,5 kg) de maconha do tipo skunk
Material estava escondido em sua bagagem
Segunda prisão:
Informações obtidas levaram os policiais a um hotel na capital
Com apoio da PMRO, prenderam um homem com mais 6,8 kg de entorpecentes
Suspeito teria ligação com a passageira do táxi
Destino dos Presos:
Os dois acusados e as drogas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles responderão por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.
Esta foi a terceira grande apreensão de drogas na BR-364 neste mês. A rodovia, que liga Rondônia a outros estados da região Norte e ao Centro-Oeste, é alvo constante de operações contra o narcotráfico.
Material apreendido será disponibilizado no site da PRF-RO
Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro
Autorização ocorre após uma negativa anterior do ministro, por considerar pedido “genérico”
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (15) o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, A visitar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.
No despacho, o ministro libera a visita para o dia 28 de agosto, entre às 10h e às 18h.
Um primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente tinha sido negado, por não designar data e motivação. Moraes considerou o pedido “genérico”.
Em 7 de agosto, a defesa de Bolsonaro fez um novo pedido e alegou que a visita de Valdemar se enquadrava no rol de pessoas “imprescindíveis tanto para sua à saúde quanto para a integridade física”.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 2 de agosto. Recentemente, Moraes liberou o ex-presidente para fazer exames médicos no hospital DF Star, em Brasília.
Também nesta sexta, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, marcou o julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A primeira sessão foi agendada para 2 de setembro.
Fonte: CNN
