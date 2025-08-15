Acre
Prefeito Carlinhos do Pelado participa de visita à Cooperacre conhecendo de perto o potencial de produção e exportação de castanha-do-Brasil
O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado participou nesta sexta-feira 15, de importante visita a Cooperacre em Rio Branco, na companhia do senador Petecão, prefeito Jerry Correia – Assis Brasil, Marivaldo Melo – servidor do Banco da Amazônia e empresário paulista Ricardo Lacerda.
A agenda voltada ao fortalecimento da economia sustentável e à geração de emprego e renda no Acre, em especial a regional do Alto Acre.
A comitiva visitou as instalações da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), sediada em Rio Branco.
A cooperativa é hoje uma referência nacional na produção e exportação de castanha-do-brasil, além de outros produtos da sociobiodiversidade amazônica.
Durante a visita, Petecão destacou a importância de valorizar o cooperativismo como modelo de desenvolvimento econômico, alinhado à preservação ambiental. Ele também reafirmou o compromisso de atrair novos investimentos para o estado e apresentar suas potencialidades econômicas a investidores.
“A Cooperacre é um exemplo claro de que é possível gerar emprego, renda e inclusão social respeitando o meio ambiente. O Acre tem uma riqueza imensa em seus recursos naturais. O que é preciso é transformar isso em oportunidades concretas para nossa população”, disse o senador.
Para o prefeito Carlinhos do Pelado é de fundamental importância que o empresariado conheça os potências da nossa região. “Nossa gratidão ao senador Petecão por trazer um forte empresário de renome nacional que tem interesse em investir no nosso estado, aqui além da castanha, temos outros setores que podem ser explorados, isso nos ajuda enquanto gestão municipal”, pontuou.
Avião da Gol apresenta falha no motor e atrasa voo em Cruzeiro do Sul
Um voo da Gol Linhas Aéreas, que partiria do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco e conexões, sofreu atraso na tarde desta sexta-feira (15) após ser detectada uma falha no motor da aeronave.
Equipes técnicas foram acionadas e trabalham no local para reparar o problema, garantindo que o voo seja realizado com segurança.
O embarque, originalmente previsto para o início da tarde, foi adiado para às 13h, mas ainda não há confirmação sobre a manutenção do novo horário ou a necessidade de substituição da aeronave.
A Gol Linhas Aéreas ainda não se manifestou oficialmente sobre o incidente.
Com informações do Juruá 24 Horas
Rio Branco institui “Julho Âmbar” para conscientização sobre o luto parental
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 15, a Lei Municipal nº 2.593/2025, que cria o “Julho Âmbar”, mês dedicado à conscientização, apoio e visibilidade ao luto parental com atenção especial ao luto materno e paterno decorrente da perda de filhos, independentemente da causa.
O “Julho Âmbar” passa a integrar o calendário oficial de eventos da capital acreana e tem como objetivos promover a conscientização sobre o impacto do luto na saúde mental e emocional, estimular o acolhimento e a escuta de mães e pais enlutados, combater o tabu em torno da perda de filhos e apoiar políticas públicas de assistência psicológica e social às famílias. Durante o mês, prédios públicos poderão ser iluminados na cor âmbar, símbolo da memória e da esperança.
Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização nas mídias e redes públicas de saúde, assistência e educação; seminários, rodas de conversa, oficinas e palestras com especialistas; apoio a grupos de ajuda mútua e instituições voltadas ao atendimento de famílias enlutadas; e a criação de canais de escuta e acolhimento, presenciais ou remotos.
A lei também prevê a possibilidade de parcerias com universidades, entidades civis, conselhos profissionais, coletivos, igrejas e demais organizações da sociedade civil para fortalecer as iniciativas.
Detran notifica proprietários para retirada de veículos apreendidos em Rio Branco
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de notificação de veículos removidos nº 016/2025, convocando proprietários, alienantes e agentes financeiros a regularizarem a situação de automóveis, motocicletas, caminhões e outros veículos apreendidos em Rio Branco.
De acordo com o documento, os interessados devem comparecer, em até dez dias a partir da publicação, ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
Antes da retirada, é necessário quitar todos os débitos pendentes, como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria, além das despesas de remoção e estadia no depósito. Caso o prazo não seja cumprido, os veículos poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.
A lista publicada traz mais de 200 veículos, entre carros e motos de diferentes marcas, modelos e anos de fabricação, com identificação de placa, cor e chassi, além do nome dos proprietários ou instituições financeiras responsáveis.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99601-7911 ou no site www.wrleiloes.com.br.
