Detran notifica proprietários para retirada de veículos apreendidos em Rio Branco

Os primeiros testes da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Xapuri estão cada vez mais próximos de serem efetuados. Na quinta-feira, 14, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) iniciou a interligação da moderna estrutura ao sistema de captação de água do Rio Acre — etapa essencial que marca a reta final para colocar o equipamento em operação e transformar a qualidade do abastecimento no município.

O processo consiste em conectar a unidade de tratamento aos canais de recebimento de água bruta. Após essa etapa, as equipes do Saneacre irão instalar o sistema de dosagem de produtos químicos e, por último, efetuar a conexão da ETA ao reservatório semi-enterrado. A ação marca mais um avanço significativo após cerca de um mês dedicado à instalação da estrutura metálica de tratamento.

O presidente do Saneacre, José Bestene, destaca a importância da obra para o município e reafirmou o compromisso com a determinação do governo do Estado. “Essa obra é muito mais do que ferro e concreto, é um investimento direto na vida das famílias de Xapuri. Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Camelí para aproveitar o verão amazônico e acelerar as entregas, porque sabemos que cada dia de sol faz a diferença. Nosso compromisso é colocar essa nova ETA para funcionar o quanto antes, levando água de mais qualidade e com mais segurança para a casa de cada xapuriense”, afirma.

O diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, explica os aspectos técnicos do trabalho. “A interligação é uma etapa fundamental, pois conecta fisicamente a ETA ao sistema de captação. Após essa conexão, faremos a instalação do sistema de dosagem de produtos químicos, responsável pelo tratamento da água bruta, e em seguida a ligação ao reservatório, que fará a distribuição para a cidade. Também concluímos o sistema de drenagem, para que a água utilizada na lavagem da estação seja devidamente escoada, preservando a estrutura e o meio ambiente”, detalha.

Com o avanço dessa fase, a expectativa é que em breve sejam iniciados os testes operacionais da nova estação, aproximando Xapuri de um marco importante na melhoria do abastecimento de água. Com a segunda ETA captando e tratando a água do Rio Acre, a capacidade de produção de água potável irá dobrar, diminuindo a intermitência no abastecimento dos bairros do município e proporcionando maior segurança hídrica à população.

