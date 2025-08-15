Acre
Detran notifica proprietários para retirada de veículos apreendidos em Rio Branco
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de notificação de veículos removidos nº 016/2025, convocando proprietários, alienantes e agentes financeiros a regularizarem a situação de automóveis, motocicletas, caminhões e outros veículos apreendidos em Rio Branco.
De acordo com o documento, os interessados devem comparecer, em até dez dias a partir da publicação, ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
Antes da retirada, é necessário quitar todos os débitos pendentes, como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria, além das despesas de remoção e estadia no depósito. Caso o prazo não seja cumprido, os veículos poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.
A lista publicada traz mais de 200 veículos, entre carros e motos de diferentes marcas, modelos e anos de fabricação, com identificação de placa, cor e chassi, além do nome dos proprietários ou instituições financeiras responsáveis.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99601-7911 ou no site www.wrleiloes.com.br.
Comentários
Acre
Mulher natural de Brasiléia é assassinada a tiros em prédio abandonado em Sinop (MT)
Vítima de 31 anos tinha três perfurações de arma de fogo; família busca ajuda para custear traslado do corpo para o Acre
A acreana Manoela Rodrigues de França, 31 anos, natural de Brasileira foi encontrada morta com marcas de três tiros – incluindo um no rosto – na tarde de quinta-feira (14) dentro de uma antiga creche municipal desativada no bairro Camping Clube, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, mas ainda não há pistas sobre o autor do crime ou motivação.
Crime em local isolado
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 16h45, o corpo foi descoberto por moradores do bairro. A perícia constatou que Manoela estava caída em meio a poças de sangue no prédio abandonado, que não possui câmeras de segurança nas proximidades. Até o momento, não há testemunhas ou suspeitos identificados.
Família pede ajuda para traslado
Natural de Brasiléia (AC), Manoela deixou familiares que agora enfrentam dificuldades para repatriar seu corpo. O traslado para o Acre está orçado em R$ 9,6 mil – valor que a família não tem condições de arcar sozinha.
“Estamos desesperados. Precisamos trazer ela de volta para descansar perto dos seus”, declarou Geovana Matos, prima da vítima. A campanha pede doações via Pix para a chave 68999044131 (em nome de Daniela França, irmã de Manoela).
Investigação em andamento
A Politec coletou provas no local, mas a falta de imagens e testemunhas dificulta o trabalho dos investigadores. A Delegacia de Homicídios de Sinop assumiu o caso e tenta reconstituir os últimos passos da vítima, que morava há pouco tempo na cidade.
Este é o terceiro homicídio registrado em Sinop neste mês. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada pelo disque-denúncia 197.
Comentários
Acre
Saneacre avança em instalação da nova estação de tratamento de água de Xapuri e inicia conexão ao sistema de captação
Com o avanço dessa fase, a expectativa é que em breve sejam iniciados os testes operacionais da nova estação, aproximando Xapuri de um marco importante na melhoria do abastecimento de água
Os primeiros testes da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Xapuri estão cada vez mais próximos de serem efetuados. Na quinta-feira, 14, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) iniciou a interligação da moderna estrutura ao sistema de captação de água do Rio Acre — etapa essencial que marca a reta final para colocar o equipamento em operação e transformar a qualidade do abastecimento no município.
O processo consiste em conectar a unidade de tratamento aos canais de recebimento de água bruta. Após essa etapa, as equipes do Saneacre irão instalar o sistema de dosagem de produtos químicos e, por último, efetuar a conexão da ETA ao reservatório semi-enterrado. A ação marca mais um avanço significativo após cerca de um mês dedicado à instalação da estrutura metálica de tratamento.
O presidente do Saneacre, José Bestene, destaca a importância da obra para o município e reafirmou o compromisso com a determinação do governo do Estado. “Essa obra é muito mais do que ferro e concreto, é um investimento direto na vida das famílias de Xapuri. Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Camelí para aproveitar o verão amazônico e acelerar as entregas, porque sabemos que cada dia de sol faz a diferença. Nosso compromisso é colocar essa nova ETA para funcionar o quanto antes, levando água de mais qualidade e com mais segurança para a casa de cada xapuriense”, afirma.
O diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, explica os aspectos técnicos do trabalho. “A interligação é uma etapa fundamental, pois conecta fisicamente a ETA ao sistema de captação. Após essa conexão, faremos a instalação do sistema de dosagem de produtos químicos, responsável pelo tratamento da água bruta, e em seguida a ligação ao reservatório, que fará a distribuição para a cidade. Também concluímos o sistema de drenagem, para que a água utilizada na lavagem da estação seja devidamente escoada, preservando a estrutura e o meio ambiente”, detalha.
Com o avanço dessa fase, a expectativa é que em breve sejam iniciados os testes operacionais da nova estação, aproximando Xapuri de um marco importante na melhoria do abastecimento de água. Com a segunda ETA captando e tratando a água do Rio Acre, a capacidade de produção de água potável irá dobrar, diminuindo a intermitência no abastecimento dos bairros do município e proporcionando maior segurança hídrica à população.
Comentários
Acre
Brasileia tem 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade neste sábado
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 16, a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.
A ação acontecerá no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.
Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.
Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.
Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio, estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.
“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.
“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.
A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.
Você precisa fazer login para comentar.