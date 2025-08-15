Mulher natural de Brasiléia é assassinada a tiros em prédio abandonado em Sinop (MT)

Vítima de 31 anos tinha três perfurações de arma de fogo; família busca ajuda para custear traslado do corpo para o Acre

A acreana Manoela Rodrigues de França, 31 anos, natural de Brasileira foi encontrada morta com marcas de três tiros – incluindo um no rosto – na tarde de quinta-feira (14) dentro de uma antiga creche municipal desativada no bairro Camping Clube, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, mas ainda não há pistas sobre o autor do crime ou motivação.

Crime em local isolado

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 16h45, o corpo foi descoberto por moradores do bairro. A perícia constatou que Manoela estava caída em meio a poças de sangue no prédio abandonado, que não possui câmeras de segurança nas proximidades. Até o momento, não há testemunhas ou suspeitos identificados.

Família pede ajuda para traslado

Natural de Brasiléia (AC), Manoela deixou familiares que agora enfrentam dificuldades para repatriar seu corpo. O traslado para o Acre está orçado em R$ 9,6 mil – valor que a família não tem condições de arcar sozinha.

“Estamos desesperados. Precisamos trazer ela de volta para descansar perto dos seus”, declarou Geovana Matos, prima da vítima. A campanha pede doações via Pix para a chave 68999044131 (em nome de Daniela França, irmã de Manoela).

Investigação em andamento

A Politec coletou provas no local, mas a falta de imagens e testemunhas dificulta o trabalho dos investigadores. A Delegacia de Homicídios de Sinop assumiu o caso e tenta reconstituir os últimos passos da vítima, que morava há pouco tempo na cidade.

Este é o terceiro homicídio registrado em Sinop neste mês. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada pelo disque-denúncia 197.

