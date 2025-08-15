Polícia Civil realiza força-tarefa para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a pescadores do Juruá

Entre os dias 13 e 16 de agosto, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, promove uma força-tarefa no Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação, que funciona das 7h30 às 17h, tem como meta atender 150 pescadores diariamente, garantindo a regularização documental necessária para acesso ao seguro-defeso, conforme determina o Decreto nº 12.527/2025.

A iniciativa conta com a parceria do Sindicato dos Pescadores, da Colônia dos Pescadores e do deputado estadual Nicolau Júnior, além do empenho do governo do Estado. Segundo a organização, a mobilização só foi possível graças à reivindicação das lideranças locais e à autorização do governador Gladson Cameli para o envio das equipes especializadas, o que assegura celeridade e eficiência no atendimento.

Após a etapa em Cruzeiro do Sul, o cronograma segue para outras cidades do Vale do Juruá. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, os atendimentos serão realizados em Mâncio Lima, e nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Rodrigues Alves, sempre na sede dos pescadores, mantendo a meta de 150 identidades emitidas por dia.

A mobilização reflete o compromisso do governo estadual, da Polícia Civil e das instituições parceiras em atender rapidamente às demandas dos pescadores e garantir o acesso aos benefícios sociais, especialmente diante das novas exigências legais.

“Esse esforço conjunto é fundamental para garantir que os pescadores da região tenham acesso à nova Carteira de Identidade Nacional de forma rápida e organizada. Nosso objetivo é assegurar que nenhum trabalhador fique sem o documento e, consequentemente, sem o direito ao seguro-defeso. A Polícia Civil está comprometida em levar cidadania e dignidade a todas as comunidades do Acre, especialmente às que mais dependem desse benefício para sustento de suas famílias”, declarou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.

Fonte: PCAC

