Polícia Civil realiza força-tarefa para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a pescadores do Juruá
Entre os dias 13 e 16 de agosto, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, promove uma força-tarefa no Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação, que funciona das 7h30 às 17h, tem como meta atender 150 pescadores diariamente, garantindo a regularização documental necessária para acesso ao seguro-defeso, conforme determina o Decreto nº 12.527/2025.
A iniciativa conta com a parceria do Sindicato dos Pescadores, da Colônia dos Pescadores e do deputado estadual Nicolau Júnior, além do empenho do governo do Estado. Segundo a organização, a mobilização só foi possível graças à reivindicação das lideranças locais e à autorização do governador Gladson Cameli para o envio das equipes especializadas, o que assegura celeridade e eficiência no atendimento.
Após a etapa em Cruzeiro do Sul, o cronograma segue para outras cidades do Vale do Juruá. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, os atendimentos serão realizados em Mâncio Lima, e nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Rodrigues Alves, sempre na sede dos pescadores, mantendo a meta de 150 identidades emitidas por dia.
A mobilização reflete o compromisso do governo estadual, da Polícia Civil e das instituições parceiras em atender rapidamente às demandas dos pescadores e garantir o acesso aos benefícios sociais, especialmente diante das novas exigências legais.
“Esse esforço conjunto é fundamental para garantir que os pescadores da região tenham acesso à nova Carteira de Identidade Nacional de forma rápida e organizada. Nosso objetivo é assegurar que nenhum trabalhador fique sem o documento e, consequentemente, sem o direito ao seguro-defeso. A Polícia Civil está comprometida em levar cidadania e dignidade a todas as comunidades do Acre, especialmente às que mais dependem desse benefício para sustento de suas famílias”, declarou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.
Fonte: PCAC
Homem é preso por ameaçar matar esposa na frente dos filhos
Um homem, identificado pelas iniciais M. P. S. foi preso no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar matar a esposa com uma faca na frente dos filhos. O caso ocorreu nesta quinta-feira (14), quando a vítima conseguiu fugir de casa e acionou a Polícia Militar pelo 190.
Segundo a corporação, ao chegar com os filhos, a mulher encontrou o suspeito procurando dinheiro para comprar drogas e já sob efeito das substâncias. Ao tentar impedir que ele saísse, M. P. S. se exaltou e a ameaçou com uma peixeira.
Os policiais foram até a residência e solicitaram que o homem se apresentasse. Ele foi submetido à busca pessoal e recebeu voz de prisão, mas resistiu à detenção, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe policial.
Com informações do Juruá em Tempo
Homem tenta arrancar fuzil de policial durante briga familiar em Cruzeiro do Sul
Douglas da Silva, 27 anos, invadiu casa da mãe e resistiu à prisão; PM usou arma não letal para imobilizá-lo
Um caso de descontrole familiar terminou com intervenção policial na tarde de quinta-feira (14), no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. Douglas da Silva, 27 anos, invadiu a casa da própria mãe, causou distúrbios e, ao ser abordado, tentou arrancar o fuzil de uma policial militar.
A sequência dos fatos
Chamado da família: Parentes acionaram a PM ao relatar que Douglas estava alterado e havia vendido um celular emprestado sem autorização.
Tentativa de prisão: Quando a equipe chegou, a mãe autorizou a ação: “Ele está arruaçando aqui dentro de casa, pode prender”.
Agressão à PM: Ao perceber que seria detido, Douglas investiu contra a comandante da guarnição e tentou tomar sua arma.
Imobilização: Outro policial usou uma arma de eletrochoque (Spark) para neutralizá-lo, evitando confronto físico direto.
Uso de equipamento não letal
A PM destacou que a Spark emite pulsos elétricos de baixa intensidade, permitindo imobilização sem ferimentos graves.
De acordo com a PM, “em virtude do uso do armamento menos letal com projéteis de fixação, Douglas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para remoção dos dados fixadores e avaliação médica. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia, com integridade física preservada e portando apenas escoriações decorrentes da resistência ativa à prisão, tendo sido garantidos todos os seus direitos constitucionais”.
Situação atual
O homem foi autuado por resistência à prisão e tentativa de desarmamento.
A PM reforçou que todos os direitos constitucionais do acusado foram preservados.
O caso segue sob investigação para apurar possíveis outros delitos.
A Spark tem sido usada pela PM do Acre em situações de alto risco para reduzir letalidade, mas este é um dos primeiros registros de seu emprego em confronto por posse de arma.
Jovem morre após nove dias internada por acidente grave em Cruzeiro do Sul
Tauana Souza Silva, 20 anos, não resistiu aos ferimentos da colisão entre carro e moto; marido, que pilotava a motocicleta, sobreviveu com escoriações leves
A jovem Tauana Souza Silva, de 20 anos, não resistiu aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no dia 5 de agosto, em Cruzeiro do Sul. Ela faleceu na noite desta quinta-feira (15), após nove dias internada na UTI do Hospital do Juruá.
O acidente
O choque aconteceu no cruzamento da Avenida Joaquim Távora com a Rua Félix Gaspar, no bairro da Baixa. De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um carro modelo VW Gol, dirigido por Isaias da Silva Farias, e uma motocicleta Honda CG 160 Titânio, pilotada pelo militar Carlos Henrique Silva Cabral, marido de Tauana.
Segundo Isaias, ele trafegava pela Rua Félix Gaspar (sentido bairro/centro) quando foi surpreendido pela moto, que seguia pela avenida. Já Carlos Henrique alega que o motorista do carro não respeitou a sinalização de parada obrigatória.
As consequências
Enquanto o militar sofreu apenas escoriações leves no pé direito, Tauana, que estava na garupa, teve ferimentos gravíssimos. Ela foi entubada no local e levada ao hospital com suspeita de lesão cerebral grave. Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu.
Investigação em andamento
A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente, incluindo se houve falha na sinalização ou imprudência de algum dos condutores. O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.
A morte de Tauana chocou a comunidade de Cruzeiro do Sul, onde ela era conhecida e querida. Familiares e amigos se preparam para o velório, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (16).
