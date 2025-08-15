Homem tenta arrancar fuzil de policial durante briga familiar em Cruzeiro do Sul

Douglas da Silva, 27 anos, invadiu casa da mãe e resistiu à prisão; PM usou arma não letal para imobilizá-lo

Um caso de descontrole familiar terminou com intervenção policial na tarde de quinta-feira (14), no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. Douglas da Silva, 27 anos, invadiu a casa da própria mãe, causou distúrbios e, ao ser abordado, tentou arrancar o fuzil de uma policial militar.

A sequência dos fatos

Chamado da família: Parentes acionaram a PM ao relatar que Douglas estava alterado e havia vendido um celular emprestado sem autorização. Tentativa de prisão: Quando a equipe chegou, a mãe autorizou a ação: “Ele está arruaçando aqui dentro de casa, pode prender”. Agressão à PM: Ao perceber que seria detido, Douglas investiu contra a comandante da guarnição e tentou tomar sua arma. Imobilização: Outro policial usou uma arma de eletrochoque (Spark) para neutralizá-lo, evitando confronto físico direto.

Uso de equipamento não letal

A PM destacou que a Spark emite pulsos elétricos de baixa intensidade, permitindo imobilização sem ferimentos graves.

De acordo com a PM, “em virtude do uso do armamento menos letal com projéteis de fixação, Douglas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para remoção dos dados fixadores e avaliação médica. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia, com integridade física preservada e portando apenas escoriações decorrentes da resistência ativa à prisão, tendo sido garantidos todos os seus direitos constitucionais”.

Situação atual

O homem foi autuado por resistência à prisão e tentativa de desarmamento.

A PM reforçou que todos os direitos constitucionais do acusado foram preservados.

O caso segue sob investigação para apurar possíveis outros delitos.

A Spark tem sido usada pela PM do Acre em situações de alto risco para reduzir letalidade, mas este é um dos primeiros registros de seu emprego em confronto por posse de arma.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários