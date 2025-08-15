Rio Branco institui “Julho Âmbar” para conscientização sobre o luto parental

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 15, a Lei Municipal nº 2.593/2025, que cria o “Julho Âmbar”, mês dedicado à conscientização, apoio e visibilidade ao luto parental com atenção especial ao luto materno e paterno decorrente da perda de filhos, independentemente da causa.

O “Julho Âmbar” passa a integrar o calendário oficial de eventos da capital acreana e tem como objetivos promover a conscientização sobre o impacto do luto na saúde mental e emocional, estimular o acolhimento e a escuta de mães e pais enlutados, combater o tabu em torno da perda de filhos e apoiar políticas públicas de assistência psicológica e social às famílias. Durante o mês, prédios públicos poderão ser iluminados na cor âmbar, símbolo da memória e da esperança.

Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização nas mídias e redes públicas de saúde, assistência e educação; seminários, rodas de conversa, oficinas e palestras com especialistas; apoio a grupos de ajuda mútua e instituições voltadas ao atendimento de famílias enlutadas; e a criação de canais de escuta e acolhimento, presenciais ou remotos.

A lei também prevê a possibilidade de parcerias com universidades, entidades civis, conselhos profissionais, coletivos, igrejas e demais organizações da sociedade civil para fortalecer as iniciativas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários