Acre
Rio Branco institui “Julho Âmbar” para conscientização sobre o luto parental
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 15, a Lei Municipal nº 2.593/2025, que cria o “Julho Âmbar”, mês dedicado à conscientização, apoio e visibilidade ao luto parental com atenção especial ao luto materno e paterno decorrente da perda de filhos, independentemente da causa.
O “Julho Âmbar” passa a integrar o calendário oficial de eventos da capital acreana e tem como objetivos promover a conscientização sobre o impacto do luto na saúde mental e emocional, estimular o acolhimento e a escuta de mães e pais enlutados, combater o tabu em torno da perda de filhos e apoiar políticas públicas de assistência psicológica e social às famílias. Durante o mês, prédios públicos poderão ser iluminados na cor âmbar, símbolo da memória e da esperança.
Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização nas mídias e redes públicas de saúde, assistência e educação; seminários, rodas de conversa, oficinas e palestras com especialistas; apoio a grupos de ajuda mútua e instituições voltadas ao atendimento de famílias enlutadas; e a criação de canais de escuta e acolhimento, presenciais ou remotos.
A lei também prevê a possibilidade de parcerias com universidades, entidades civis, conselhos profissionais, coletivos, igrejas e demais organizações da sociedade civil para fortalecer as iniciativas.
Acre
Avião da Gol apresenta falha no motor e atrasa voo em Cruzeiro do Sul
Um voo da Gol Linhas Aéreas, que partiria do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco e conexões, sofreu atraso na tarde desta sexta-feira (15) após ser detectada uma falha no motor da aeronave.
Equipes técnicas foram acionadas e trabalham no local para reparar o problema, garantindo que o voo seja realizado com segurança.
O embarque, originalmente previsto para o início da tarde, foi adiado para às 13h, mas ainda não há confirmação sobre a manutenção do novo horário ou a necessidade de substituição da aeronave.
A Gol Linhas Aéreas ainda não se manifestou oficialmente sobre o incidente.
Com informações do Juruá 24 Horas
Acre
Detran notifica proprietários para retirada de veículos apreendidos em Rio Branco
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de notificação de veículos removidos nº 016/2025, convocando proprietários, alienantes e agentes financeiros a regularizarem a situação de automóveis, motocicletas, caminhões e outros veículos apreendidos em Rio Branco.
De acordo com o documento, os interessados devem comparecer, em até dez dias a partir da publicação, ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
Antes da retirada, é necessário quitar todos os débitos pendentes, como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria, além das despesas de remoção e estadia no depósito. Caso o prazo não seja cumprido, os veículos poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.
A lista publicada traz mais de 200 veículos, entre carros e motos de diferentes marcas, modelos e anos de fabricação, com identificação de placa, cor e chassi, além do nome dos proprietários ou instituições financeiras responsáveis.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99601-7911 ou no site www.wrleiloes.com.br.
Acre
Mulher natural de Brasiléia é assassinada a tiros em prédio abandonado em Sinop (MT)
Vítima de 31 anos tinha três perfurações de arma de fogo; família busca ajuda para custear traslado do corpo para o Acre
A acreana Manoela Rodrigues de França, 31 anos, natural de Brasileira foi encontrada morta com marcas de três tiros – incluindo um no rosto – na tarde de quinta-feira (14) dentro de uma antiga creche municipal desativada no bairro Camping Clube, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, mas ainda não há pistas sobre o autor do crime ou motivação.
Crime em local isolado
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 16h45, o corpo foi descoberto por moradores do bairro. A perícia constatou que Manoela estava caída em meio a poças de sangue no prédio abandonado, que não possui câmeras de segurança nas proximidades. Até o momento, não há testemunhas ou suspeitos identificados.
Família pede ajuda para traslado
Natural de Brasiléia (AC), Manoela deixou familiares que agora enfrentam dificuldades para repatriar seu corpo. O traslado para o Acre está orçado em R$ 9,6 mil – valor que a família não tem condições de arcar sozinha.
“Estamos desesperados. Precisamos trazer ela de volta para descansar perto dos seus”, declarou Geovana Matos, prima da vítima. A campanha pede doações via Pix para a chave 68999044131 (em nome de Daniela França, irmã de Manoela).
Investigação em andamento
A Politec coletou provas no local, mas a falta de imagens e testemunhas dificulta o trabalho dos investigadores. A Delegacia de Homicídios de Sinop assumiu o caso e tenta reconstituir os últimos passos da vítima, que morava há pouco tempo na cidade.
Este é o terceiro homicídio registrado em Sinop neste mês. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada pelo disque-denúncia 197.
