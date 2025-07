Passagens dos voos do Acre estão mais caras; veja os valores

Romaria do Divino Pai Eterno deve atrair mais de 4 milhões de fiéis em 2025, com expectativa de movimentar R$ 100 milhões na economia local e reforçar o turismo religioso no Brasil.

Conhecida como a “capital da fé goiana”, Trindade (GO) vive dias de intensa preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece entre 27 de junho e 6 de julho. O evento, que reúne romeiros de todas as regiões do Brasil, deve bater novo recorde de público em 2025, com mais de 4 milhões de devotos previstos. Além do caráter espiritual, a celebração movimenta fortemente o turismo religioso, consolidando a cidade como um dos principais destinos de peregrinação da América Latina.

A edição deste ano ganha ainda mais relevância com a participação de Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília e um dos cardeais brasileiros presentes no conclave que elegeu o Papa Leão XIV. A presença de uma figura tão expressiva reforça o prestígio da festa, que alia fé, cultura e impacto econômico. Para o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins da Silva, o momento é especial: “Estamos vivendo um renascimento na espiritualidade católica e Trindade tem um papel central nessa caminhada de fé”.

População flutuante

Com pouco mais de 130 mil habitantes, Trindade se transforma durante os dias da romaria. A cidade se mobiliza para acolher uma população flutuante que pode ultrapassar 25 vezes seu número habitual, impulsionando a economia local. Em 2024, foram cerca de R$ 80 milhões gerados em setores como hospedagem, transporte, alimentação e comércio. Em 2025, a estimativa é de um salto para mais de R$ 100 milhões em movimentação econômica.

Além de Goiás, os fiéis chegam de estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e diversas localidades do Nordeste. Toda essa movimentação reflete o crescimento do turismo de fé, que, segundo a Organização Mundial do Turismo, avança acima da média global, com mais de 6% ao ano, especialmente na América Latina.

Para receber esse público com mais segurança e conforto, o Santuário investe em melhorias constantes: ampliação de espaços, rotas acessíveis, reforço na segurança e digitalização das informações litúrgicas são algumas das iniciativas implementadas. “A Romaria é mais do que um evento. É uma experiência de encontro, superação e fé que transforma vidas e movimenta toda uma cidade”, resume o secretário de Turismo de Trindade, Warley Lopes.

Mais informações e a programação completa da Romaria estão disponíveis no site oficial: www.paieterno.com.br

No site do Booking.com você encontra as passagens aéreas para o estado de Goiás operados pela LATAM, Gol e Azul. Ahh! Tem hospedagem com preços baixos também.

Veja Também:LATAM terá voos diários entre Chile e Austrália na alta temporada

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários