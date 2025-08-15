Homem é preso por ameaçar matar esposa na frente dos filhos

Um homem, identificado pelas iniciais M. P. S. foi preso no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar matar a esposa com uma faca na frente dos filhos. O caso ocorreu nesta quinta-feira (14), quando a vítima conseguiu fugir de casa e acionou a Polícia Militar pelo 190.

Segundo a corporação, ao chegar com os filhos, a mulher encontrou o suspeito procurando dinheiro para comprar drogas e já sob efeito das substâncias. Ao tentar impedir que ele saísse, M. P. S. se exaltou e a ameaçou com uma peixeira.

Os policiais foram até a residência e solicitaram que o homem se apresentasse. Ele foi submetido à busca pessoal e recebeu voz de prisão, mas resistiu à detenção, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe policial.

Com informações do Juruá em Tempo

