Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (15) o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, A visitar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

No despacho, o ministro libera a visita para o dia 28 de agosto, entre às 10h e às 18h.

Um primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente tinha sido negado, por não designar data e motivação. Moraes considerou o pedido “genérico”.

Em 7 de agosto, a defesa de Bolsonaro fez um novo pedido e alegou que a visita de Valdemar se enquadrava no rol de pessoas “imprescindíveis tanto para sua à saúde quanto para a integridade física”.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 2 de agosto. Recentemente, Moraes liberou o ex-presidente para fazer exames médicos no hospital DF Star, em Brasília.