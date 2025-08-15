Avião da Gol apresenta falha no motor e atrasa voo em Cruzeiro do Sul

Um voo da Gol Linhas Aéreas, que partiria do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco e conexões, sofreu atraso na tarde desta sexta-feira (15) após ser detectada uma falha no motor da aeronave.

Equipes técnicas foram acionadas e trabalham no local para reparar o problema, garantindo que o voo seja realizado com segurança.

O embarque, originalmente previsto para o início da tarde, foi adiado para às 13h, mas ainda não há confirmação sobre a manutenção do novo horário ou a necessidade de substituição da aeronave.

A Gol Linhas Aéreas ainda não se manifestou oficialmente sobre o incidente.

Com informações do Juruá 24 Horas

