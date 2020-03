Salomão Matos- para o Alto Acre

O Conselho de Consumidores de Energia Eletrica do Acre, realiza nesta quinta (12) e sexta feira (13), nos municípios de Capixaba e Xapuri respectivamente, duas reuniões públicas para discutir a qualidade dos serviços prestados pela empresa Energisa, distribuidora no estado, em especial para quem vive na zona rural e nas comunidades ribeirinhas de difícil acesso no estado.

Para o presidente da entidade, radialista Ivan de Carvalho, essas reuniões estarão acontecendo em todos os 22 municípios acreanos e tem como objetivo ouvir as reclamações dos consumidores e buscar alternativas junto a companhia elétrica, principalmente no tocante a aferição exata do consumo de cada unidade, para que as cobranças sejam rigorosamente justas.

“Nós do Conselho de Consumidores, principalmente para quem mora no interior, recebemos muitas reclamações, onde os leituristas não estavam chegando até as unidades para aferir os relógios de medição, mas a conta sempre chegava e muitas vezes com valores, segundo os próprios consumidores, além da realidade consumida”, pontua Carvalho.

Para tentar solucionar de vez o problema, diz Carvalho, tendo em vista em muitas localidade rurais não existem ramais de acesso fácil para que os leituristas da Energisa possam chegar todos os meses do ano, a solução encontrada junto com a companhia elétrica, foi criar a figura do leiturista intermitente.

“Esse leiturista intermitente será da própria região (ramal onde ele mora) e vai ser contratado pela Energisa e poder aferir por meio de fotografias todos os meses, os relógios de cada unidade consumidora da região e ai sim a cobrança será rigorosamente feita mediante o consumo mensal e não por estimativa dos últimos meses como vinha sendo feita antes”, explica o presidente.

Além desses assuntos que estarão sendo discutidos, o Conselho de Consumidores quer saber também, como esta chegando a qualidade da energia elétrica fornecida, tendo em vista a Energisa, pretende ainda ampliar os serviços com mais redes de distribuição em especial na zona rural do estado.

“O Conselho de Consumidores é uma ponte entre os clientes e a Energisa. Nosso papel é ouvir as pessoas para saber dos problemas e discutir soluções, daí a importancia da participação de todos os interessados nessas reuniões “, pontua Carvalho.

Em Capixaba, o evento desta quinta feira 12, vai acontecer as 9h da manhã na sede do sindicato dos trabalhadores rurais e na sexta feira 13, no município de Xapuri também no sindicato rural.

Em relação os investimentos da Energisa para melhorar distribuição elétrica e suporte técnico, Carvalho pontuou que a empresa tem se empenhado e vem trabalhando para levar aos consumidores cada vez mais um melhor serviço.

“A empresa tem investindo por exemplo na aquisição de quadriciclos e jipes traçados, com capacidade de levar até uma tonelada de equipamentos, seja postes ou tranformadores até os locais de difícil acesso onde se qualquer problema for detectado, os serviços de distribuição não sejam interrompidos”, finalizou Carvalho.

Comentários