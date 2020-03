Na manhã desta terça-feira, 10 de março de 2020, uma operação policial das polícias Civil, Militar e Polícia penal prenderam um monitorado da justiça por tráfico de droga na cidade de Xapuri.

Com determinação do delegado titular do município, Cléber Gnatta, o Inspetor Investigador Eurico Feitosa com apoio dos agentes da Polícia Penal, que estavam acompanhado do delegado do município de Epitaciolândia Luís Tonini que acompanhou toda operação foi possível prender em flagrante, uma pessoa que estava sendo monitorado pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Xapuri.

De acordo com a investigação, o preso tinha um estabelecimento comercial localizado no Bairro do Laranjal só de fachada, sendo que seu produto forte que vendia no comércio era maconha.

O preso foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foi autuado em flagrante pelo delegado realizou os procedimentos de praxe sobre o caso.

