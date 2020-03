Além de ameaçar as vítimas, o vendedor também dizia que mataria a família das crianças caso elas denunciassem os abusos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Acre.

O vendedor foi preso na quinta-feira (5) por meio de um mandado de prisão preventiva. A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Foi achado um pendrive com imagens das vítimas na hora do abuso que o suspeito carregava com ele.