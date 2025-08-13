Tudo Viagem
Acre tem a terceira passagem aérea mais cara do Brasil
Três estados localizados na Região Norte do Brasil lideram a lista das passagens aéreas mais caras do Brasil. O Tudo Viagem no Alto Acre pesquisou no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o valor médio da tarifa aérea em todas os estados. O Acre aparece em terceiro lugar. Roraima ficou em 1º lugar e Rondônia tem a segunda maior tarifa aérea do Brasil.
De janeiro a junho deste ano o valor médio da tarifa aérea no Brasil foi de R$ 600,21. Segundo informações que constam no site da ANAC, no primeiro semestre deste ano 54,8% das passagens aéreas vendidas no país custaram até R$ 500.
No primeiro semestre de 2025 quem precisou de viajar de avião no Acre pagou tarifa média de R$ 1.00,03. O índice passagens aéreas vendidas no estado por até R$ 500 foi de apenas 17.8%. O valor quase o dobro no Acre em relação ao Brasil é resultado da pouca oferta de voos no estado.
Confira detalhes do valor das passagens aéreas no Acre
Espírito Santo tem o menor valor
O valor pago médio da tarifa aérea paga pelos consumidores do Espírito Santo é o menor do Brasil (R$ 496,07), seguido pelo Distrito Federal (R$ 517,58), e São Paulo com o valor de R$ 539,58 aparece no terceiro lugar.
Os estados com os menores valores são os que oferecem redução na alíquota do ICMS do querosene da aviação, além de mais concorrências entre as companhias aéreas, Uma das formas de garantir economia é aproveitar as promoções e garantir a compra das passagens aéreas com pelo menos 90 dias antes do embarque.
Confira aqui o valor das passagens aéreas de Rio Branco para Manaus
Confira aqui o valor das passagens aéreas de Rio Branco para Brasília
Confira aqui o valor das passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo
Confira aqui o valor das passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul
Confira aqui o valor das passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte
Encontre aqui hotéis com descontos
Confira o valor das passagens aéreas de todo o Brasil de janeiro a junho deste ano
Faça aqui a sua cotação e garanta pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Comentários
Tudo Viagem
Passagens dos voos do Acre estão mais caras; veja os valores
As passagens aéreas para os acreanos estão mais caras. Atualmente Rio Branco tem voos diretos para 5 cidades. A equipe do Tudo Viagem pesquisou os preços e constatou que para 4 destinos os valores tiveram aumento.
Por exemplo, as passagens de Rio Branco para Manaus que no início de julho custam R$ 1.022 agora estão sendo vendidas por R$ 1.189. De Rio Branco para Cruzeiro do Sul o valor aumentou de R$ 998 para R$ 1.164. Esses valores são de voos diretos da Gol e os valores são para viagens no mês de novembro deste ano.
Também aumentou o valor das passagens da capital acreana para Brasília. No inicio de julho os bilhetes estavam sendo vendidos por R$ 2.283 e agora custam R$ 2.612 (valor de ida e volta). Nos voos diretos da LATAM de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) o valor das passagens aumentou de R$ 1.364 para R$ 1.471.
Belo Horizonte
As passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) tiveram uma pequena redução. O valor caiu de R$ 2.212 para R$ 2.131. Os preços pesquisados por nossa equipe são para viagens entre os meses de agosto a dezembro deste ano. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 1.189 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 1.163 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 2.612 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para SP (Guarulhos) por R$ 1.364 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 2.131 (ida e volta)
Encontre aqui hotéis com descontos
Comentários
Tudo Viagem
Rio de Janeiro registra aumento de 80% no número de turistas argentinos
O estado do Rio de Janeiro deverá receber até o final de 2025 mais de 800 mil turistas argentinos. Somente de janeiro a junho o estado fluminense recebeu 422.946 turistas argentinos, um aumento de 80% em relação ao mesmo período de 2024, quando esse número chegou a 233.972.
Considerando a média geral de estrangeiros no estado, o aumento no mesmo período foi de 51%. dados da Embratur, de janeiro a junho deste ano, mostram que os argentinos lideram com folga a entrada de turistas no Brasil. Foram 2.323.891 visitantes argentinos, seguido por Chile (442.993) e Estados Unidos (410.189).
“A Argentina sempre foi uma grande parceira do turismo fluminense, e esse crescimento de 80% comprova que o Rio de Janeiro segue como destino preferido dos nossos vizinhos. O resultado é fruto do trabalho conjunto para fortalecer a promoção do estado no exterior, com investimentos em infraestrutura, segurança e eventos que atraem cada vez mais visitantes internacionais” declarou o governador Cláudio Castro.
Brasil registra crescimento de quase 50%
Segundo a Embratur, o Brasil recebeu entre janeiro e junho deste ano 5.332.111 turistas estrangeiros, um aumento de 48,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Se o ritmo de crescimento for mantido, o Brasil poderá ultrapassar, já em 2025, a meta de 8,1 milhões de turistas meta originalmente estabelecida para 2027.
Faça aqui a sua cotação e garanta pacotes de viagens para o Rio de Janeiro com descontos especiais
No site do Booking.com você encontra os trechos dos voos oferecidos pela Gol e Azul e outras operadoras aéreas que atuam no Brasil e no mundo. Ahh! Tem hospedagem com preços baixos também.
Comentários
Tudo Viagem
Confira os valores das passagens dos voos diretos do Acre
As companhias aéreas Gol e LATAM lançaram uma promoção de passagens aéreas para os consumidores do Acre. O menor valor está disponível de Rio Branco para Cruzeiro do Sul em voo direto da Gol. Os bilhetes de ida e volta estão sendo vendidos por R$ 998. Acesse AQUI essa promoção.
Outro destaque da Gol é da capital acreana para Manaus. A equipe do Tudo Viagem encontrou passagens por R$ 1.022, valor de ida e volta com taxas inclusas. Lembrando que os voos diretos da Gol e entre as duas capitais são operados às terças e quintas-feiras.
Valor das passagens para São Paulo
Em março deste ano a LATAM começou a operar voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). Os bilhetes aéreos para quem pretende viajar ainda neste ano estão sendo vendidos por R$ 1.364 (ida e volta). Por menos de R$ 1 mil é possível garantir em São Paulo 7 diárias para 2 pessoas. Confira AQUI essa promoção.
Neste post você confere ainda os preços das passagens aéreas para outras cidades em voo diretos e com escalas. Os preços pesquisados por nossa equipe são para viagens entre os meses de agosto a dezembro deste ano. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 1.022 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 998 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 2.283 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para SP (Guarulhos) por R$ 1.364 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 2.212 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Fortaleza por R$ 2.422 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Rio de Janeiro por R$ 2.548 (ida e volta)
Encontre aqui hotéis com descontos
Você precisa fazer login para comentar.