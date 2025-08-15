PRF e PM apreendem 10 kg de drogas e prendem casal por tráfico em Porto Velho

Operação na BR-364 interceptou táxi com maconha skunk; segundo suspeito foi localizado em hotel da capital

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e na prisão de dois suspeitos por tráfico na noite de quarta-feira (13). A operação ocorreu em um trecho da BR-364, próximo à unidade operacional da PRF na capital.

Detalhes da Operação:

Primeira abordagem: Fiscalização de rotina interceptou um táxi que fazia o trajeto Guajará-Mirim/Porto Velho

Com a passageira de 20 anos, foram encontrados 15 pacotes com aproximadamente 225g cada (total: 3,5 kg) de maconha do tipo skunk

Material estava escondido em sua bagagem Segunda prisão: Informações obtidas levaram os policiais a um hotel na capital

Com apoio da PMRO, prenderam um homem com mais 6,8 kg de entorpecentes

Suspeito teria ligação com a passageira do táxi

Destino dos Presos:

Os dois acusados e as drogas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles responderão por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.

Esta foi a terceira grande apreensão de drogas na BR-364 neste mês. A rodovia, que liga Rondônia a outros estados da região Norte e ao Centro-Oeste, é alvo constante de operações contra o narcotráfico.

Material apreendido será disponibilizado no site da PRF-RO

