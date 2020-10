GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

INSTITUO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC

ACREAVES ALIMENTOS LTDA

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Licença de Operação n° 141/2019 para atividade de PRODUÇÃO DE PINTINHO DE UMA DIA, localizada na BR 317, Km 06, Zona Rural no município de Brasiléia – Acre.

