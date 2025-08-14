Acre
Mailza Assis será candidata ao governo do Acre em 2026 pela federação União-Progressistas
Anúncio oficial será feito em Brasília na próxima semana; decisão muda cenário político e afasta pré-candidatura do senador Alan Rick, que busca nova legenda
A vice-governadora Mailza Assis será a candidata da federação União Brasil-Progressistas (PP) ao governo do Acre nas eleições de 2026. A informação foi confirmada por uma liderança do grupo a reportagem nesta quinta-feira (14), com base em um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à própria Mailza.
A federação entre os dois partidos foi formalizada em abril deste ano e, no Acre, tem como principal líder o governador Gladson Cameli, que já havia manifestado apoio à candidatura de Mailza. O anúncio oficial está marcado para o próximo dia 19, em Brasília, durante uma convenção que consolidará a aliança partidária.
Mudança no cenário político
A decisão altera diretamente a disputa pelo governo do estado. Antes da formação da federação, o senador Alan Rick (União Brasil) era um dos pré-candidatos ao cargo. Agora, ele já sinalizou que deve se filiar ao PSD para concorrer, buscando apoio de legendas como Republicanos, MDB e NOVO.
O governador Gladson Cameli ressaltou a relevância da interlocução com o partido a nível nacional. “Essa união é fundamental para garantir que nossas demandas politicas para que possamos construir um futuro ainda melhor para os acreanos”, disse ao lado do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira.
A presença dos deputados federais e estaduais reforçou a representatividade do Acre no encontro, demonstrando o comprometimento da bancada federal e estadual de deputados progressistas com o crescimento do estado.
A definição de Mailza como candidata fortalece a articulação de Gladson Cameli para manter a base aliada no estado, enquanto a oposição ainda busca se reorganizar diante da nova configuração partidária.
Brasiléia participa da 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos
Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos (CorDH), realizada em Rio Branco nesta quinta-feira (14). O encontro reuniu representantes de diversos municípios com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Direitos Humanos e construir diretrizes para políticas públicas mais inclusivas e efetivas.
A Conferência propôs debates e encaminhamentos para o enfrentamento das violações de direitos humanos e da cidadania, além de contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos e para a preparação da etapa estadual da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos.
O evento foi estruturado em eixos temáticos, contemplando temas como igualdade racial, direitos das mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, juventude e povos tradicionais. Ao final, foram eleitos delegados que irão representar a região na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos.
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia destacou a importância da participação do município nesse espaço de discussão e construção coletiva.
“Participar de um evento como esse é fundamental para que possamos ouvir diferentes vozes, compreender realidades diversas e contribuir com propostas que ajudem a garantir o respeito e a promoção dos direitos humanos para todos. É um momento de troca e de fortalecimento das políticas públicas em nosso estado”, afirmou.
Acre divulga resultado final do curso de formação para agente de polícia penal
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), publicaram nesta quinta-feira, 14, o resultado definitivo do curso de formação para o cargo de agente de polícia penal, referente ao concurso público iniciado em 2023.
A lista com os nomes dos aprovados, organizada em ordem alfabética, contempla candidatos do sexo feminino e masculino, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).
O resultado está disponível no Edital nº 090/2025 – SEAD/Iapen, que também informa que candidatos matriculados no curso por decisão judicial e que não aparecem na relação terão vaga garantida no próximo curso de formação. Já os que tiveram matrícula homologada, mas não constam na lista, foram reprovados, desistiram ou desligados do certame.
A consulta às respostas de recursos contra o resultado preliminar poderá ser feita a partir das 15h desta sexta-feira (15), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Resultados”.
O concurso foi regulamentado pelo Edital nº 001/2023 – SEAD/Iapen, de 19 de junho de 2023, e segue em sua fase final. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC do IBFC, no telefone (11) 4788-1430, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].
PRF resgata curiós transportados ilegalmente na BR-317, no Acre
Dois pássaros da espécie curió (Sporophila angolensis) foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (13), no km 92 da BR-317, em Senador Guiomard/. As aves estavam em gaiolas presas a uma motocicleta e eram transportadas sem qualquer autorização.
Durante patrulhamento, a equipe da PRF avistou o condutor com as gaiolas e realizou a abordagem. O homem não apresentou licença para transporte nem documentação do plantel, confirmando que não possuía autorização. Os animais também não tinham anilhas de identificação, e o abordado afirmou tê-los adquirido recentemente.
Os curiós foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Rio Branco, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberam cuidados e abrigo.
O caso foi enquadrado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, que trata sobre o transporte de animais silvestres sem permissão, licença ou autorização. Por ser crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo.
O comércio de animais silvestres sem autorização é crime ambiental e ameaça a biodiversidade. Denúncias podem ser feitas aos órgãos ambientais e pelo telefone 191.
