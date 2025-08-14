Mailza Assis será candidata ao governo do Acre em 2026 pela federação União-Progressistas

Anúncio oficial será feito em Brasília na próxima semana; decisão muda cenário político e afasta pré-candidatura do senador Alan Rick, que busca nova legenda

A vice-governadora Mailza Assis será a candidata da federação União Brasil-Progressistas (PP) ao governo do Acre nas eleições de 2026. A informação foi confirmada por uma liderança do grupo a reportagem nesta quinta-feira (14), com base em um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à própria Mailza.

A federação entre os dois partidos foi formalizada em abril deste ano e, no Acre, tem como principal líder o governador Gladson Cameli, que já havia manifestado apoio à candidatura de Mailza. O anúncio oficial está marcado para o próximo dia 19, em Brasília, durante uma convenção que consolidará a aliança partidária.

Mudança no cenário político

A decisão altera diretamente a disputa pelo governo do estado. Antes da formação da federação, o senador Alan Rick (União Brasil) era um dos pré-candidatos ao cargo. Agora, ele já sinalizou que deve se filiar ao PSD para concorrer, buscando apoio de legendas como Republicanos, MDB e NOVO.

O governador Gladson Cameli ressaltou a relevância da interlocução com o partido a nível nacional. “Essa união é fundamental para garantir que nossas demandas politicas para que possamos construir um futuro ainda melhor para os acreanos”, disse ao lado do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira.

A presença dos deputados federais e estaduais reforçou a representatividade do Acre no encontro, demonstrando o comprometimento da bancada federal e estadual de deputados progressistas com o crescimento do estado.

A definição de Mailza como candidata fortalece a articulação de Gladson Cameli para manter a base aliada no estado, enquanto a oposição ainda busca se reorganizar diante da nova configuração partidária.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários