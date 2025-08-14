Polícia Militar salva bebê engasgado na zona rural de Acrelândia

Ação rápida de guarnição garantiu a sobrevivência da pequena Emilly, de poucos dias de vida

Na manhã desta quinta-feira (14), uma ação rápida da Polícia Militar de Acrelândia salvou a vida de um recém-nascido no ramal Campo Novo, linha 7, área rural do município.

A guarnição, formada pelo tenente Correia, 3º sargento Jonathan e soldado Ruiz, foi acionada por familiares desesperados após a bebê Emilly se engasgar. Sem conseguir contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os pais buscaram socorro imediato junto à PM.

Ao chegar ao local, o 3º sargento Jonathan executou com precisão a manobra de desengasgo, restabelecendo a respiração da criança. O soldado Ruiz garantiu a segurança e preparou a viatura para possível deslocamento, enquanto o tenente Correia controlava a situação e acalmava os familiares, especialmente o pai, senhor Wagner, visivelmente em estado de choque.

A bebê foi levada ao hospital de Acrelândia, onde recebeu atendimento médico. O pai agradeceu emocionado, destacando que a filha sobreviveu graças à pronta resposta e ao preparo técnico da equipe policial.

O caso reforça o papel da Polícia Militar não apenas na segurança pública, mas também no atendimento emergencial, evidenciando o compromisso da corporação com a proteção e o bem-estar da comunidade.

