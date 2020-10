Guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, sob o comando da Major Ana Kássia, estão realizando diligencias desde o final da tarde deste domingo, dia 4, afim de encontrar o principal suspeito de ter matado um homem com um golpe de faca, após se desentenderem no Bairro Nazaré, localizado na cidade de Brasiléia.

Segundo foi apurado até o momento, as partes envolvidas teriam se desentendido em um balneário localizado no km 10 da BR 317 (Estrada do Pacífico). Ambos saíram do local e foram para o bairro citado quando a vítima, Marcone Silva de Almeida (25), teria ido até casa do seu cunhado, Fábio da Silva Rocha, conhecido pelo apelido de “Biscoito”, com um pedaço de madeira nas mãos.

Foi quando Fábio apareceu com uma arma branca (faca) e desferiu um único golpe no peito, fazendo com que Marcone caísse ao chão. Familiares e conhecido acionaram o resgate do SAMU, mas, ao chegarem no local, apenas puderam constatar o óbito da vítima.

As equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelo local, mas o suspeito conseguiu se evadir tomando rumo ignorado por dentro da mata. Após buscas no local do sinistro, foi encontrado o pedaço de madeira que estava com a vítima e a faca ensanguentada que foram levadas para a delegacia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.).

O corpo foi removido para o necrotério do hospital Raimundo Chaar, para depois ser levado à Capital, onde passará pelo IML e depois liberado aos familiares.

Comentários