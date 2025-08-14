Brasil
Mês da Advocacia é celebrado com grande adesão da classe
Com uma extensa agenda para todo o mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) celebra o sucesso dos eventos já realizados, que contaram com grande adesão de público. A série de atividades conta com a parceria da Caixa de Assistência dos Advogados Acreanos (Caaac).
O evento mais aguardado para esta semana será a Feijoada da Advocacia, no Gran Reserva, domingo, 16. Após o Almoço da Advocacia, realizado na segunda-feira, 11, no Afa Jardim, que contou com apresentação ao vivo e proporcionou a oportunidade de reencontrar colegas.
Na terça-feira, 12, a Ordem promoveu a Aula Inaugural da Mentoria do Tribunal do Júri. Ainda, no dia 14, a categoria participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
Na sexta-feira, 15, será realizado o café da manhã da advocacia, na própria sede da Seccional.
O presidente, Rodrigo Aiache, comemorou a participação dos colegas e destacou a importância de promover espaços de acolhimento e valorização para a advocacia.
“É muito gratificante ver a classe reunida, celebrando e fortalecendo nossos laços. Este é um mês especial, em que destacamos a importância da nossa profissão e a união da categoria”, afirmou.
A programação do Mês da Advocacia segue com outros grandes eventos, como o Happy Hour da Jovem Advocacia, o Costelão da Subseção do Alto Acre, a entrega da obra do parlatório do Francisco de Oliveira Conde e o Baile do Rubi do Juruá. Já no dia 30, o encerramento será marcado pelo tradicional Baile do Rubi, na Maison Borges, em Rio Branco, evento que celebra o brilho e a trajetória da classe.
Setor agrícola do Acre amplia área plantada e projeta safra de 194.212 toneladas em julho, aponta IBGE
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações
O setor agrícola do Acre mostra sinais consistentes de crescimento em 2025. Dados recentes apontam que a área plantada no estado passou de 63.988 hectares em 2024 para 64.493 hectares até julho deste ano, um acréscimo de mais de 500 hectares, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo IBGE.
A produção também registrou avanço expressivo: enquanto em todo o ano de 2024 foram colhidas 186.688 toneladas, até julho de 2025 já foram contabilizadas 194.212 toneladas, superando o volume do ano anterior em apenas seis meses.
Os números refletem o fortalecimento da atividade agrícola no estado, com impacto direto na economia, geração de empregos e segurança alimentar. O levantamento revela que o produto que puxa o aumento na produção é a laranja, com 5.245 toneladas e, em seguida, o milho, com 123.855 toneladas produzidas.
A safra conta ainda com as seguintes produções:
Arroz em casca: 4.339 toneladas;
Banana – 87.907 toneladas;
Café – 4.921 toneladas;
Cana-de-açúcar – 10.320 toneladas;
Feijão – 2.892 toneladas;
Fumo – 113 folhas;
Laranja – 5.245 toneladas;
Mandioca – 508.522 – toneladas;
Milho – 123.855 toneladas;
Soja – 63.138 toneladas.
Investimento
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações, desde a produção até o escoamento desses produtos. Uma dessas medidas tem como parceiro o Programa REM Acre – Fase II, que entrega materiais e equipamentos visando atender às necessidades dos produtores rurais.
O titular da Seagri, José Luis Tchê, acredita que o diálogo aberto com o segmento tem garantido os índices que mostram que o governo tem feito a diferença: “Eu ando muito empolgado e só tem um segredo para tudo o que vem acontecendo, que é dialogar com o produtor e a produtora. A gente vai dialogando, a gente vai conversando com os técnicos, a gente vai procurando ideias. Eu gosto muito de ouvir para a gente poder avançar.”
Para o governador Gladson Camelí, a previsão de safra para este ano reforça o que já estamos vendo no campo: o pequeno produtor acreano está mais forte, mais preparado e mais valorizado.
“Isso é resultado de um trabalho contínuo do governo do Estado, que tem investido em maquinários, capacitações e políticas públicas voltadas para quem realmente faz a agricultura acontecer. Cada hectare cultivado, cada tonelada colhida, representa não só alimento na mesa, mas também dignidade, geração de renda e desenvolvimento para as nossas comunidades. Vamos seguir apoiando quem planta, colhe e transforma o Acre com trabalho e esperança.”
Trump diz que processo contra Bolsonaro é ‘horrível’ e classifica o Brasil como ‘péssimo parceiro comercial’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil nesta quinta-feira 14, em uma entrevista coletiva na Casa Branca. O republicano disse que o País “tem sido um péssimo parceiro comercial” e defendeu novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando o processo que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal como “execução política”.
Ao falar sobre a relação comercial entre os dois países, Trump acusou o Brasil de impor tarifas desproporcionais sobre produtos americanos – o que não é verdade. “O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que nós cobramos, e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada”, afirmou.
A nova tarifa de 50% anunciada por Washington atinge produtos brasileiros em setores estratégicos e, segundo Trump, é uma resposta direta ao que ele considera práticas injustas do Brasil. A medida foi anunciada no contexto de declarações públicas de Trump em apoio a Bolsonaro — ligando questões econômicas ao cenário político brasileiro.
Trump declarou que tem uma relação pessoal com Bolsonaro e que confia em sua “honestidade”. “Quando eles pegam um presidente e o colocam na prisão… Eu conheço esse homem. Eu sou bom em avaliar pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa horrível. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com Bolsonaro.”
Além de criticar o Brasil, Trump afirmou não estar preocupado com a aproximação do País com a China, nem com a de outros vizinhos, como o México. “Eles podem fazer o que quiser”, disse, ressaltando que, em sua visão, a economia americana está “impressionando todo mundo, incluindo a China”.
Pacote anti-tartifaço
Na manhã da quarta-feira 13, o presidente Lula (PT) apresentou um pacote emergencial de medidas para mitigar os efeitos da sobretaxa. No centro das ações está uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas que perderam competitividade com a nova política comercial norte-americana.
O plano anunciado no Palácio do Planalto prevê ainda a ampliação das compras públicas, com prioridade para produtos perecíveis que ficaram sem destino externo, e o adiamento por até dois meses no pagamento de tributos e contribuições federais, além de incentivos para que empresas busquem novos mercados.
Carta Capital
Receita Federal apreende R$ 250 mil em mercadorias ilegais em transportadora de Boa Vista
Entre os itens estavam 50 canetas do medicamento Mounjaro, avaliadas em R$ 100 mil, além de cigarros, bebidas alcoólicas e roupas falsificadas
A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (12), 50 canetas emagrecedoras do medicamento Mounjaro, avaliadas em R$ 100 mil, durante operação de combate ao contrabando e descaminho em uma transportadora de Boa Vista (RR).
Além do medicamento, que contém tirzepatida — substância usada no tratamento da obesidade e no controle da taxa de açúcar no sangue — foram encontrados cigarros, bebidas alcoólicas e roupas falsificadas, com valor estimado em R$ 150 mil.
As mercadorias, distribuídas em 35 volumes e destinadas a diversos estados do país, totalizam R$ 250 mil. A suspeita é de que a transportadora estivesse sendo utilizada para o escoamento de produtos irregulares. Todo o material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal na capital.
