Mês da Advocacia é celebrado com grande adesão da classe

Com uma extensa agenda para todo o mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) celebra o sucesso dos eventos já realizados, que contaram com grande adesão de público. A série de atividades conta com a parceria da Caixa de Assistência dos Advogados Acreanos (Caaac).

O evento mais aguardado para esta semana será a Feijoada da Advocacia, no Gran Reserva, domingo, 16. Após o Almoço da Advocacia, realizado na segunda-feira, 11, no Afa Jardim, que contou com apresentação ao vivo e proporcionou a oportunidade de reencontrar colegas.

Na terça-feira, 12, a Ordem promoveu a Aula Inaugural da Mentoria do Tribunal do Júri. Ainda, no dia 14, a categoria participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na sexta-feira, 15, será realizado o café da manhã da advocacia, na própria sede da Seccional.

O presidente, Rodrigo Aiache, comemorou a participação dos colegas e destacou a importância de promover espaços de acolhimento e valorização para a advocacia.

“É muito gratificante ver a classe reunida, celebrando e fortalecendo nossos laços. Este é um mês especial, em que destacamos a importância da nossa profissão e a união da categoria”, afirmou.

A programação do Mês da Advocacia segue com outros grandes eventos, como o Happy Hour da Jovem Advocacia, o Costelão da Subseção do Alto Acre, a entrega da obra do parlatório do Francisco de Oliveira Conde e o Baile do Rubi do Juruá. Já no dia 30, o encerramento será marcado pelo tradicional Baile do Rubi, na Maison Borges, em Rio Branco, evento que celebra o brilho e a trajetória da classe.

