Corpo de Bombeiros do Alto Acre intensifica alerta diante do aumento de queimadas

Focos irregulares em áreas rurais e urbanas preocupam autoridades; IMAC suspende licenças para queima controlada

Com Almir Andrade

O verão amazônico de 2025 trouxe um cenário preocupante para a regional do Alto Acre — formada por Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri — com aumento expressivo nos registros de queimadas, tanto no campo quanto nas áreas urbanas.

Em Brasiléia e Epitaciolândia, os focos de fogo têm mobilizado o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, responsável por atender três municípios e, em casos emergenciais, também atuar em Cobija, na Bolívia. O jornalista Almir Andrade visitou áreas atingidas em Brasiléia, onde extensas faixas de vegetação foram destruídas. Em Epitaciolândia, também houve registro de queimadas irregulares.

Segundo o comandante do 5º Batalhão, capitão Ricardo Moura, a corporação tem recebido chamados quase diários para combater incêndios em vegetação. “Estamos recebendo reforços da capital para o programa Fogo Controlado. Temos uma equipe de pronto emprego na fronteira e outra em Assis Brasil, com apoio da Prefeitura para atender aquela região”, explicou.

Como medida preventiva, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) suspendeu, nesta semana, todas as licenças para a prática de queima controlada. O baixo nível do rio Acre, abaixo da média para o período, aliado à escassez de chuvas, reforça o alerta das autoridades para os riscos ambientais e de saúde causados pela fumaça e pelo clima seco.

