PRF resgata curiós transportados ilegalmente na BR-317, no Acre

Dois pássaros da espécie curió (Sporophila angolensis) foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (13), no km 92 da BR-317, em Senador Guiomard/. As aves estavam em gaiolas presas a uma motocicleta e eram transportadas sem qualquer autorização.

Durante patrulhamento, a equipe da PRF avistou o condutor com as gaiolas e realizou a abordagem. O homem não apresentou licença para transporte nem documentação do plantel, confirmando que não possuía autorização. Os animais também não tinham anilhas de identificação, e o abordado afirmou tê-los adquirido recentemente.

Os curiós foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Rio Branco, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberam cuidados e abrigo.

O caso foi enquadrado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, que trata sobre o transporte de animais silvestres sem permissão, licença ou autorização. Por ser crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo.

O comércio de animais silvestres sem autorização é crime ambiental e ameaça a biodiversidade. Denúncias podem ser feitas aos órgãos ambientais e pelo telefone 191.

