Brasiléia participa da 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos

Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos (CorDH), realizada em Rio Branco nesta quinta-feira (14). O encontro reuniu representantes de diversos municípios com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Direitos Humanos e construir diretrizes para políticas públicas mais inclusivas e efetivas.

A Conferência propôs debates e encaminhamentos para o enfrentamento das violações de direitos humanos e da cidadania, além de contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos e para a preparação da etapa estadual da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos.

O evento foi estruturado em eixos temáticos, contemplando temas como igualdade racial, direitos das mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, juventude e povos tradicionais. Ao final, foram eleitos delegados que irão representar a região na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos.

A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia destacou a importância da participação do município nesse espaço de discussão e construção coletiva.

“Participar de um evento como esse é fundamental para que possamos ouvir diferentes vozes, compreender realidades diversas e contribuir com propostas que ajudem a garantir o respeito e a promoção dos direitos humanos para todos. É um momento de troca e de fortalecimento das políticas públicas em nosso estado”, afirmou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários