Brasiléia participa da 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos
Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos (CorDH), realizada em Rio Branco nesta quinta-feira (14). O encontro reuniu representantes de diversos municípios com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Direitos Humanos e construir diretrizes para políticas públicas mais inclusivas e efetivas.
A Conferência propôs debates e encaminhamentos para o enfrentamento das violações de direitos humanos e da cidadania, além de contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos e para a preparação da etapa estadual da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos.
O evento foi estruturado em eixos temáticos, contemplando temas como igualdade racial, direitos das mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, juventude e povos tradicionais. Ao final, foram eleitos delegados que irão representar a região na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos.
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia destacou a importância da participação do município nesse espaço de discussão e construção coletiva.
“Participar de um evento como esse é fundamental para que possamos ouvir diferentes vozes, compreender realidades diversas e contribuir com propostas que ajudem a garantir o respeito e a promoção dos direitos humanos para todos. É um momento de troca e de fortalecimento das políticas públicas em nosso estado”, afirmou.
Acre divulga resultado final do curso de formação para agente de polícia penal
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), publicaram nesta quinta-feira, 14, o resultado definitivo do curso de formação para o cargo de agente de polícia penal, referente ao concurso público iniciado em 2023.
A lista com os nomes dos aprovados, organizada em ordem alfabética, contempla candidatos do sexo feminino e masculino, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).
O resultado está disponível no Edital nº 090/2025 – SEAD/Iapen, que também informa que candidatos matriculados no curso por decisão judicial e que não aparecem na relação terão vaga garantida no próximo curso de formação. Já os que tiveram matrícula homologada, mas não constam na lista, foram reprovados, desistiram ou desligados do certame.
A consulta às respostas de recursos contra o resultado preliminar poderá ser feita a partir das 15h desta sexta-feira (15), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Resultados”.
O concurso foi regulamentado pelo Edital nº 001/2023 – SEAD/Iapen, de 19 de junho de 2023, e segue em sua fase final. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC do IBFC, no telefone (11) 4788-1430, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].
PRF resgata curiós transportados ilegalmente na BR-317, no Acre
Dois pássaros da espécie curió (Sporophila angolensis) foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (13), no km 92 da BR-317, em Senador Guiomard/. As aves estavam em gaiolas presas a uma motocicleta e eram transportadas sem qualquer autorização.
Durante patrulhamento, a equipe da PRF avistou o condutor com as gaiolas e realizou a abordagem. O homem não apresentou licença para transporte nem documentação do plantel, confirmando que não possuía autorização. Os animais também não tinham anilhas de identificação, e o abordado afirmou tê-los adquirido recentemente.
Os curiós foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Rio Branco, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberam cuidados e abrigo.
O caso foi enquadrado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, que trata sobre o transporte de animais silvestres sem permissão, licença ou autorização. Por ser crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo.
O comércio de animais silvestres sem autorização é crime ambiental e ameaça a biodiversidade. Denúncias podem ser feitas aos órgãos ambientais e pelo telefone 191.
Vereador de Santa Rosa do Purus é alvo de medida protetiva após agredir esposa grávida, segundo denúncia
Emilandio Lima dos Santos, conhecido como “Loro do Juazeiro”, teria tentado sufocar a mulher com um travesseiro; polícia afirma que ele é reincidente em casos de violência doméstica
O vereador Emilandio Lima dos Santos (PL), de Santa Rosa do Purus (AC), conhecido como “Loro do Juazeiro”, está proibido de se aproximar da esposa, Luana Souza da Silva, que está grávida. A decisão judicial, que atendeu a um pedido da Polícia Civil, foi tomada após denúncias de que ele a agrediu e tentou sufocá-la com um travesseiro.
De acordo com a decisão, a autoridade policial solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), apresentando como provas o boletim de ocorrência, o depoimento da vítima e um formulário de avaliação de risco. O político não foi preso porque a agressão não foi comunicada imediatamente à polícia.
Histórico de violência
Esta não é a primeira vez que o vereador é acusado de agressão. Ele já teve denúncias de violência doméstica feitas por uma ex-esposa e também esteve envolvido em um conflito com um sobrinho do prefeito. A Polícia Militar confirmou que ele tem histórico de reincidência em casos do tipo e afirmou que a prisão em flagrante não ocorreu porque a vítima só registrou a ocorrência no dia seguinte, após pressão de familiares.
Agora, o delegado Thiago analisará o caso para decidir se pedirá a prisão do parlamentar. Enquanto isso, a Justiça mantém a medida protetiva para garantir a segurança da gestante.
