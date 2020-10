O governador Gladson Cameli se reuniu com parlamentares da bancada federal acreana nesta segunda, 5, em Rio Branco, para apresentar as principais obras que pretende realizar no estado no próximo ano. No encontro, o governador agradeceu o apoio que tem recebido dos deputados federais e senadores e pediu a colaboração de todos para conseguir recursos que viabilizem as ações estratégicas da sua gestão.

Os dois eixos destacados por Cameli aos parlamentares são a mobilidade urbana e rural, assim como a segurança pública. A intenção é recuperar todas as rodovias estaduais e os ramais para o escoamento de produtos agrícolas fortalecendo a economia. Está prevista ainda a construção do Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania em diversos municípios e a estruturação do Departamento da Polícia Técnica e Científica. Obras como a Maternidade de Rio Branco, a reforma da Fundhacre, projetos habitacionais para famílias de baixa renda, construção de escolas em aldeias indígenas, entre outras, também são consideradas estratégicas.

Participaram do encontro o senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da bancada, e os deputados federais Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SD) e Mara Rocha (PSDB). O chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, e grande parte secretariado do governo também estava presente. Os eixos estratégicos da gestão foram apresentados pelo secretário da Seplag, Ricardo Brandão.

O governador Gladson Cameli afirmou aos parlamentares que ninguém faz nada sozinho e pediu a união deles com o governo para viabilizar ações que tragam benefícios à população. Alguns parlamentares também solicitaram maior rapidez por parte do governo nos projetos para a execução das obras.

“Tenho muita humildade para receber as críticas dos nossos parlamentares. Eles estão preocupados com a elaboração dos projetos a serem executados e essa demanda tem todo o meu apoio. Mas temos que estar juntos e alinhados pensando num Acre melhor. O nosso propósito é sempre manter um diálogo sincero e aberto porque assim vamos conseguir vencer os desafios. Nós precisamos gerar empregos e, ao mesmo tempo, cuidar da segurança. Tenho certeza que gerando empregos e renda, os nossos índices na saúde, na educação e na segurança ficarão melhores”, disse o governador.

A visão da bancada federal

O senador Petecão elogiou a iniciativa do encontro por propiciar um diálogo aberto entre o Executivo e o Legislativo federal

“Na verdade, tivemos a oportunidade de conhecer quais as prioridades do governo. O secretário da Seplag fez uma exposição detalhada das principais demandas. Assim, os parlamentares, diante dessas informações, vão analisar numa reunião para reforçar esses pedidos do governo. Mas é importante destacar que a nossa bancada fala a mesma língua do governo. Existem algumas reclamações pontuais, mas isso faz parte. O importante é que estamos trabalhando da forma mais transparente e mais democrática possível. As demandas são analisadas e o governo reconhece os parlamentares que estão ajudando”, frisou Petecão.

O senador, que também foi parlamentar em outras gestões governamentais, elogiou os avanços do atual governo nas relações com a bancada.

“Todos os parlamentares que estão aqui reconhecem os avanços e a abertura nas relações do governo com a nossa bancada. Nós ouvimos as explanações e podemos fazer críticas quando necessário. Esse é o caminho e não existe forma mais democrática. Por isso, as minhas palavras são de gratidão à equipe governamental e ao governador Gladson Cameli”, salientou o senador.

O deputado Alan Rick também ressaltou a importância do encontro dos parlamentares com a equipe de governo.

“Essas reuniões ajudam os parlamentares e o governo a se alinharem na destinação dos recursos das emendas da bancada que são fundamentais para os projetos em desenvolvimento no estado. Seja na infraestrutura, na saúde, na educação, no atendimento ao homem do campo, na segurança pública. Eu tenho trabalhado nessas parcerias e achei importante as colocações sobre o trâmite e a elaboração de projetos que precisam ser mais ágeis para que o Acre não perca recursos. Também acho importante que as secretarias de governo façam a divulgação das ações do parlamentares para que a sociedade tenha conhecimento. Alinhando essas questões o Acre tem muito a crescer com a parceria da bancada federal com o governo”, afirmou Alan Rick.

A deputada Mara Rocha também chamou a atenção para a necessidade de ajustes para que o trabalho colaborativo da bancada com o governo seja mais efetivo.

“Eu destinei quase que 100% das minhas emendas ao governo do Estado. Boa parte desses recursos foi para obras ainda não executadas por falta de projetos adequados. A nossa sugestão é que o governo contrate empresas para ajudar na agilidade desses processos. O governo deve olhar mais para a questão da elaboração de projetos aumentando a sua equipe porque a população precisa dessas obras. A gente quer ver o estado se desenvolvendo e os recursos que destinamos bem empregados”, disse Mara Rocha.

Para Vanda Milani a união entre governo e parlamentares é o caminho para o crescimento econômico e social do Acre.

“O governo com a bancada federal, desde o inicio, tem tido uma relação excelente. Mesmo porque sempre que precisa dos nossos parlamentares estamos presentes. Essa reunião foi de excelência porque tomamos ciência do que o governo tem preparado para o próximo ano e aquilo que a gente pode ajudar com as nossas emendas. Com essas explanações saberemos o caminho melhor a seguir porque queremos atender da melhor forma a população que nos mandou à Brasília para representá-la”, destacou a deputada federal.

Comentários