Acre divulga resultado final do curso de formação para agente de polícia penal

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), publicaram nesta quinta-feira, 14, o resultado definitivo do curso de formação para o cargo de agente de polícia penal, referente ao concurso público iniciado em 2023.

A lista com os nomes dos aprovados, organizada em ordem alfabética, contempla candidatos do sexo feminino e masculino, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).

O resultado está disponível no Edital nº 090/2025 – SEAD/Iapen, que também informa que candidatos matriculados no curso por decisão judicial e que não aparecem na relação terão vaga garantida no próximo curso de formação. Já os que tiveram matrícula homologada, mas não constam na lista, foram reprovados, desistiram ou desligados do certame.

A consulta às respostas de recursos contra o resultado preliminar poderá ser feita a partir das 15h desta sexta-feira (15), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Resultados”.

O concurso foi regulamentado pelo Edital nº 001/2023 – SEAD/Iapen, de 19 de junho de 2023, e segue em sua fase final. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC do IBFC, no telefone (11) 4788-1430, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

