Homem de 36 anos morre afogado em igarapé próximo à Cidade do Povo

Weverton Santana da Silva, de 36 anos, morreu afogado na tarde desta quinta-feira (14) no igarapé Judia, localizado nas proximidades do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, a vítima estava com amigos consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar na água. Pouco tempo depois, moradores que também estavam no local encontraram o corpo boiando e o retiraram do manancial.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que confirmou não haver sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil também estiveram no local colhendo informações. Caso surjam indícios de crime, um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

