Vídeo: Forças de segurança simulam ataque a empresa de transporte de valores em Rio Branco

Treinamento reuniu diferentes corporações e incluiu explosões e disparos simulados para criar cenário realista

Na noite desta quinta-feira (14), forças de segurança do Acre realizaram uma simulação de invasão a uma empresa de transporte de valores, com tomada de reféns, na região do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

A ação ocorreu nas proximidades da sede da PROSEGUR, na Rua Argentina, e contou com um forte aparato policial, diversas viaturas, explosões controladas e disparos simulados de armas de fogo, recriando um cenário próximo ao real.

O exercício, promovido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), teve como objetivo integrar e treinar os operadores de segurança para agir de forma coordenada em crises envolvendo ataques a empresas do setor.

Segundo a pasta, o treinamento busca melhorar o tempo de resposta, a tomada de decisões sob pressão e a eficiência das equipes em ocorrências de alta complexidade.

Participaram da simulação policiais militares, civis, federais e representantes de outros órgãos estratégicos, reforçando a importância da cooperação entre as instituições na proteção de vidas, patrimônio e empresas do setor financeiro.

