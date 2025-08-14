Acre
Vídeo: Forças de segurança simulam ataque a empresa de transporte de valores em Rio Branco
Treinamento reuniu diferentes corporações e incluiu explosões e disparos simulados para criar cenário realista
Na noite desta quinta-feira (14), forças de segurança do Acre realizaram uma simulação de invasão a uma empresa de transporte de valores, com tomada de reféns, na região do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.
A ação ocorreu nas proximidades da sede da PROSEGUR, na Rua Argentina, e contou com um forte aparato policial, diversas viaturas, explosões controladas e disparos simulados de armas de fogo, recriando um cenário próximo ao real.
O exercício, promovido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), teve como objetivo integrar e treinar os operadores de segurança para agir de forma coordenada em crises envolvendo ataques a empresas do setor.
Segundo a pasta, o treinamento busca melhorar o tempo de resposta, a tomada de decisões sob pressão e a eficiência das equipes em ocorrências de alta complexidade.
Participaram da simulação policiais militares, civis, federais e representantes de outros órgãos estratégicos, reforçando a importância da cooperação entre as instituições na proteção de vidas, patrimônio e empresas do setor financeiro.
Comentários
Acre
Mailza Assis será candidata ao governo do Acre em 2026 pela federação União-Progressistas
Anúncio oficial será feito em Brasília na próxima semana; decisão muda cenário político e afasta pré-candidatura do senador Alan Rick, que busca nova legenda
A vice-governadora Mailza Assis será a candidata da federação União Brasil-Progressistas (PP) ao governo do Acre nas eleições de 2026. A informação foi confirmada por uma liderança do grupo a reportagem nesta quinta-feira (14), com base em um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à própria Mailza.
A federação entre os dois partidos foi formalizada em abril deste ano e, no Acre, tem como principal líder o governador Gladson Cameli, que já havia manifestado apoio à candidatura de Mailza. O anúncio oficial está marcado para o próximo dia 19, em Brasília, durante uma convenção que consolidará a aliança partidária.
Mudança no cenário político
A decisão altera diretamente a disputa pelo governo do estado. Antes da formação da federação, o senador Alan Rick (União Brasil) era um dos pré-candidatos ao cargo. Agora, ele já sinalizou que deve se filiar ao PSD para concorrer, buscando apoio de legendas como Republicanos, MDB e NOVO.
O governador Gladson Cameli ressaltou a relevância da interlocução com o partido a nível nacional. “Essa união é fundamental para garantir que nossas demandas politicas para que possamos construir um futuro ainda melhor para os acreanos”, disse ao lado do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira.
A presença dos deputados federais e estaduais reforçou a representatividade do Acre no encontro, demonstrando o comprometimento da bancada federal e estadual de deputados progressistas com o crescimento do estado.
A definição de Mailza como candidata fortalece a articulação de Gladson Cameli para manter a base aliada no estado, enquanto a oposição ainda busca se reorganizar diante da nova configuração partidária.
Comentários
Acre
Brasiléia participa da 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos
Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos (CorDH), realizada em Rio Branco nesta quinta-feira (14). O encontro reuniu representantes de diversos municípios com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Direitos Humanos e construir diretrizes para políticas públicas mais inclusivas e efetivas.
A Conferência propôs debates e encaminhamentos para o enfrentamento das violações de direitos humanos e da cidadania, além de contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos e para a preparação da etapa estadual da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos.
O evento foi estruturado em eixos temáticos, contemplando temas como igualdade racial, direitos das mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, juventude e povos tradicionais. Ao final, foram eleitos delegados que irão representar a região na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos.
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia destacou a importância da participação do município nesse espaço de discussão e construção coletiva.
“Participar de um evento como esse é fundamental para que possamos ouvir diferentes vozes, compreender realidades diversas e contribuir com propostas que ajudem a garantir o respeito e a promoção dos direitos humanos para todos. É um momento de troca e de fortalecimento das políticas públicas em nosso estado”, afirmou.
Comentários
Acre
Acre divulga resultado final do curso de formação para agente de polícia penal
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), publicaram nesta quinta-feira, 14, o resultado definitivo do curso de formação para o cargo de agente de polícia penal, referente ao concurso público iniciado em 2023.
A lista com os nomes dos aprovados, organizada em ordem alfabética, contempla candidatos do sexo feminino e masculino, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).
O resultado está disponível no Edital nº 090/2025 – SEAD/Iapen, que também informa que candidatos matriculados no curso por decisão judicial e que não aparecem na relação terão vaga garantida no próximo curso de formação. Já os que tiveram matrícula homologada, mas não constam na lista, foram reprovados, desistiram ou desligados do certame.
A consulta às respostas de recursos contra o resultado preliminar poderá ser feita a partir das 15h desta sexta-feira (15), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Resultados”.
O concurso foi regulamentado pelo Edital nº 001/2023 – SEAD/Iapen, de 19 de junho de 2023, e segue em sua fase final. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC do IBFC, no telefone (11) 4788-1430, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].
Você precisa fazer login para comentar.