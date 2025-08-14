Setor agrícola do Acre amplia área plantada e projeta safra de 194.212 toneladas, aponta IBGE

A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações

O setor agrícola do Acre mostra sinais consistentes de crescimento em 2025. Dados recentes apontam que a área plantada no estado passou de 63.988 hectares em 2024 para 64.493 hectares até julho deste ano, um acréscimo de mais de 500 hectares, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo IBGE.

A produção também registrou avanço expressivo: enquanto em todo o ano de 2024 foram colhidas 186.688 toneladas, até julho de 2025 já foram contabilizadas 194.212 toneladas, superando o volume do ano anterior em apenas seis meses.

Os números refletem o fortalecimento da atividade agrícola no estado, com impacto direto na economia, geração de empregos e segurança alimentar. O levantamento revela que o produto que puxa o aumento na produção é a laranja, com 5.245 toneladas e, em seguida, o milho, com 123.855 toneladas produzidas.

A safra conta ainda com as seguintes produções:

Arroz em casca: 4.339 toneladas;

Banana – 87.907 toneladas;

Café – 4.921 toneladas;

Cana-de-açúcar – 10.320 toneladas;

Feijão – 2.892 toneladas;

Fumo – 113 folhas;

Laranja – 5.245 toneladas;

Mandioca – 508.522 – toneladas;

Milho – 123.855 toneladas;

Soja – 63.138 toneladas.

Investimento

A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações, desde a produção até o escoamento desses produtos. Uma dessas medidas tem como parceiro o Programa REM Acre – Fase II, que entrega materiais e equipamentos visando atender às necessidades dos produtores rurais.

O titular da Seagri, José Luis Tchê, acredita que o diálogo aberto com o segmento tem garantido os índices que mostram que o governo tem feito a diferença: “Eu ando muito empolgado e só tem um segredo para tudo o que vem acontecendo, que é dialogar com o produtor e a produtora. A gente vai dialogando, a gente vai conversando com os técnicos, a gente vai procurando ideias. Eu gosto muito de ouvir para a gente poder avançar.”

Para o governador Gladson Camelí, a previsão de safra para este ano reforça o que já estamos vendo no campo: o pequeno produtor acreano está mais forte, mais preparado e mais valorizado.

“Isso é resultado de um trabalho contínuo do governo do Estado, que tem investido em maquinários, capacitações e políticas públicas voltadas para quem realmente faz a agricultura acontecer. Cada hectare cultivado, cada tonelada colhida, representa não só alimento na mesa, mas também dignidade, geração de renda e desenvolvimento para as nossas comunidades. Vamos seguir apoiando quem planta, colhe e transforma o Acre com trabalho e esperança.”

