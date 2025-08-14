Brasil
Setor agrícola do Acre amplia área plantada e projeta safra de 194.212 toneladas, aponta IBGE
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações
O setor agrícola do Acre mostra sinais consistentes de crescimento em 2025. Dados recentes apontam que a área plantada no estado passou de 63.988 hectares em 2024 para 64.493 hectares até julho deste ano, um acréscimo de mais de 500 hectares, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo IBGE.
A produção também registrou avanço expressivo: enquanto em todo o ano de 2024 foram colhidas 186.688 toneladas, até julho de 2025 já foram contabilizadas 194.212 toneladas, superando o volume do ano anterior em apenas seis meses.
Os números refletem o fortalecimento da atividade agrícola no estado, com impacto direto na economia, geração de empregos e segurança alimentar. O levantamento revela que o produto que puxa o aumento na produção é a laranja, com 5.245 toneladas e, em seguida, o milho, com 123.855 toneladas produzidas.
A safra conta ainda com as seguintes produções:
Arroz em casca: 4.339 toneladas;
Banana – 87.907 toneladas;
Café – 4.921 toneladas;
Cana-de-açúcar – 10.320 toneladas;
Feijão – 2.892 toneladas;
Fumo – 113 folhas;
Laranja – 5.245 toneladas;
Mandioca – 508.522 – toneladas;
Milho – 123.855 toneladas;
Soja – 63.138 toneladas.
Investimento
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações, desde a produção até o escoamento desses produtos. Uma dessas medidas tem como parceiro o Programa REM Acre – Fase II, que entrega materiais e equipamentos visando atender às necessidades dos produtores rurais.
O titular da Seagri, José Luis Tchê, acredita que o diálogo aberto com o segmento tem garantido os índices que mostram que o governo tem feito a diferença: “Eu ando muito empolgado e só tem um segredo para tudo o que vem acontecendo, que é dialogar com o produtor e a produtora. A gente vai dialogando, a gente vai conversando com os técnicos, a gente vai procurando ideias. Eu gosto muito de ouvir para a gente poder avançar.”
Para o governador Gladson Camelí, a previsão de safra para este ano reforça o que já estamos vendo no campo: o pequeno produtor acreano está mais forte, mais preparado e mais valorizado.
“Isso é resultado de um trabalho contínuo do governo do Estado, que tem investido em maquinários, capacitações e políticas públicas voltadas para quem realmente faz a agricultura acontecer. Cada hectare cultivado, cada tonelada colhida, representa não só alimento na mesa, mas também dignidade, geração de renda e desenvolvimento para as nossas comunidades. Vamos seguir apoiando quem planta, colhe e transforma o Acre com trabalho e esperança.”
Câmara avança na regulamentação de influenciadores mirins com exigência de autorização judicial
Projeto aprovado na Comissão de Comunicação prevê poupança bloqueada com 50% da renda e limite de 4 horas diárias de atividade; conteúdo sem autorização poderá ser removido
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) proposta que estabelece regras rígidas para a atuação de influenciadores digitais menores de 16 anos. O projeto, que equipara a atividade ao trabalho artístico infantil, exige autorização judicial e cria mecanismos de proteção financeira e social para as crianças.
Entre os critérios para a autorização judicial estão a garantia de que a atividade não comprometa a frequência e o desempenho escolar, assim como a saúde física e mental da criança ou adolescente. A proposta também determina que a carga máxima dedicada à função de influenciador não ultrapasse quatro horas diárias.
O substitutivo aprovado pelo relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos/DF), ao Projeto de Lei 2310/25, da deputada Duda Salabert (PDT/MG), prevê que 50% da renda gerada pelos influenciadores mirins seja depositada em caderneta de poupança, que só poderá ser movimentada com a maioridade ou por decisão judicial. A versão original previa o depósito integral da renda.
Principais regras do projeto:
- Autorização judicial obrigatória – pais deverão comprovar que atividade não prejudica estudos ou saúde
- Jornada máxima de 4 horas diárias – limite semelhante ao estabelecido para atores mirins
- 50% da renda em poupança bloqueada – só poderá ser sacada aos 18 anos ou por decisão judicial (texto original previa 100%)
- Identificação do conteúdo – plataformas deverão marcar posts de influenciadores mirins regulamentados
- Remoção de material irregular – MP poderá exigir retirada de conteúdo postado sem autorização
Fiscalização e penalidades
O relator Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) manteve a responsabilidade principal dos pais, que deverão:
• Apresentar autorização às plataformas
• Garantir frequência escolar e acompanhamento médico
• Comprovar aplicação correta dos recursos
Provedores que não cumprirem as regras poderão ser notificados pelo Ministério Público a remover o conteúdo até regularização.
Próximos passos
O texto segue agora para análise em três comissões:
Previdência e Assistência Social
Infância e Adolescência
Constituição e Justiça
A proposta tem apoio de entidades de proteção à infância, mas gera debate entre especialistas em direito digital sobre a viabilidade de fiscalização. Caso aprovada, será a primeira lei nacional a tratar especificamente do trabalho de influenciadores mirins.
Prefeitura de Assis Brasil realiza ação com orientação odontológica, vigilância sanitária e vacinação na Escola Joaquim Rodrigues Cardilha
Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma importante ação de cuidado e prevenção em saúde, desta vez na Escola Rural Estadual Joaquim Rodrigues Cardilha.
A programação contou com orientação odontológica, reforçando a importância da higiene bucal e dos cuidados preventivos para manter a saúde dos dentes e gengivas. Além disso, a equipe de Vigilância Sanitária esteve presente para repassar informações sobre boas práticas de higiene, segurança alimentar e prevenção de doenças.
Também foi realizada vacinação, garantindo a atualização da caderneta de vacinas e reforçando a proteção contra diversas doenças.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em promover ações que levem informação, prevenção e atendimento de qualidade para todos os moradores, fortalecendo o cuidado com a saúde da comunidade escolar e rural.
Emendas parlamentares para Saúde no Acre mais que triplicam em 5 anos, mas beneficiaram apenas hospitais públicos
Estudo do Ipea revela que recursos saltaram de R$ 194 milhões em 2019 para R$ 663 milhões em 2024; apenas Márcio Bittar destinou verba a entidade privada
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado na terça-feira (13/8) mostra que os recursos destinados à Saúde no Acre por meio de emendas parlamentares mais que triplicaram entre 2019 e 2024, saltando de R$ 194 milhões para R$ 663 milhões. O crescimento coloca o estado entre os que tiveram maior aumento no país, ao lado de Amapá e Roraima.
Dados do financiamento:
2019: R$ 194,7 milhões
2020: R$ 218,2 milhões
2021: R$ 216,5 milhões (ligeira queda)
2022: R$ 235,6 milhões
2023: R$ 231,6 milhões
2024: R$ 663,7 milhões (maior salto)
Desigualdade regional
Enquanto o Acre e outros estados do Norte e Nordeste tiveram aumentos expressivos, unidades como São Paulo (+28%) e Santa Catarina (+49%) registraram os menores crescimentos. Em 2024, o limite per capita no Acre chegou a R$ 700 por habitante, contra R$ 369 em São Paulo – menos da metade.
Foco em hospitais públicos
O relatório aponta que, com exceção do senador Márcio Bittar (UB), que em 2021 destinou 0,1% dos recursos à Santa Casa da Amazônia, nenhum parlamentar acreano direcionou emendas para hospitais privados sem fins lucrativos. A maior parte dos recursos foi para instituições públicas.
Críticas à distribuição
O estudo do Ipea destaca que as mudanças na metodologia em 2024 ampliaram as desigualdadesentre estados. Enquanto em 2023 a diferença entre o maior e o menor limite per capita era de R$ 124, em 2024 essa disparidade subiu para R$ 419.
A análise reforça a necessidade de debates sobre o critério de distribuição dos recursos do SUS, especialmente em um cenário onde alguns estados recebem o dobro de investimentos por habitante em comparação a outros.
