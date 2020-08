Ao avistar os policiais, Adenilson correu, arrombou a porta da casa de uma vizinha, se escondeu dentro de um guarda-roupa, mas foi localizado e preso.

Com rondonigora

O foragido da Justiça do Estado da Bahia Adenilson Silva dos Santos foi preso na segunda-feira (24) por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc), após ser flagrado com vários tabletes na Rua Verônica, Bairro Teixeirão, na Zona Leste de Porto Velho. A droga está avaliada em mais de R$ 200 mil.

Os policiais informaram que já estavam investigando Adeilson por suspeita de estar atuando fortemente no tráfico de drogas. Ele também é suspeito de praticar vários roubos de caminhonetes na capital. Os veículos eram levados para a Bolívia, onde eram trocados por droga.

Nesta manhã, os policiais conseguiram descobrir o endereço onde o criminoso estava escondido e seguiram para o local. Ao avistar os policiais, Adenilson correu, arrombou a porta da casa de uma vizinha, se escondeu dentro de um guarda-roupa, mas foi localizado e preso.

As diligencias continuaram e os policiais foram até a residência do acusado, localizada na Zona Sul da cidade. No local, os investigadores apreenderam sete quilos e meio de cocaína, balança de precisão, um carregador de pistola e vários materiais usados no tráfico.

Ainda na residência, os policias prenderam uma apenada monitorada por tornozeleira eletrônica identificada como Patrícia. Minutos depois, um suspeito de atuar no tráfico de drogas identificado apenas como Francisco, chegou no local e também foi preso.

Questionado, Adenilson ainda tentou mentir seu verdadeiro nome, apresentou um documento falso para os policiais em nome de outra pessoa, mas os investigadores acabaram descobrindo a farsa.

Na consulta nominal, a Polícia constatou que Adenilson possuía um mandado de prisão pelo crime de homicídio e dois por tráfico de drogas. Ele era considerado um dos criminosos mais procurados do Estado.

O foragido foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição do delegado.

