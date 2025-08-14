Serviço 190 fica temporariamente fora do ar no Acre após rompimento de fibra óptica em Rondônia

Sejusp orienta população a acionar a PM via WhatsApp ou Telegram enquanto problema não for resolvido; atendimento emergencial está sendo feito por canais alternativos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, nesta quinta-feira (14), que o serviço de emergência 190, operado pelo Centro de Comando e Controle (CICC), está fora do ar devido ao rompimento de uma fibra óptica em Rondônia, que afetou a conexão do sistema.

Como acionar a Polícia Militar durante a indisponibilidade?

Enquanto o serviço telefônico não é restabelecido, a população pode:

Enviar mensagem via WhatsApp para (68) 99920-8619

Registrar ocorrências pelo Telegram no perfil PM_190_AC ou pelo link: https://t.me/PM_AC_190_bot

Enviar textos, fotos, vídeos ou áudios pelos aplicativos

Nota da Sejusp

Em comunicado oficial, o secretário José Américo de Souza Gaia afirmou que as equipes estão de prontidão para garantir o atendimento emergencial pelos canais alternativos.

A Sejusp não informou previsão para o retorno do serviço 190, mas destacou que está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível.

Fique atento:

Em caso de emergência, utilize os canais oficiais do WhatsApp e Telegram para garantir o atendimento policial.

