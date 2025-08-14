Cotidiano
Deracre abre licitações para recuperação de ramais em Sena Madureira e Epitaciolândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), anunciou nesta quinta-feira, 14, a abertura de duas licitações para contratação de empresas especializadas na execução de obras de melhoramento e recuperação de estradas vicinais em Sena Madureira e Epitaciolândia.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que as ações reforçam o compromisso do governo estadual com a infraestrutura rural: “Essas licitações são fundamentais para assegurar estradas em boas condições, garantindo mais acesso, segurança e desenvolvimento para as famílias do interior. Estamos atendendo à determinação do governador Gladson Camelí de investir na integração e no fortalecimento das comunidades rurais.”
Em Sena Madureira, a Concorrência Eletrônica nº 087/2025 contempla a recuperação dos Ramais Nova Olinda, Cassirian, Boca do Iaco e Ramal do 20, beneficiando comunidades rurais e fortalecendo o escoamento da produção agrícola.
O edital estará disponível a partir do dia 14 de agosto de 2025 nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, sob o UASG 927996. As propostas deverão ser enviadas até às 9h15min (horário de Brasília) do dia 3 de setembro de 2025, com disputa de preços realizada no sistema eletrônico do ComprasNet.
Já em Epitaciolândia, a Concorrência Eletrônica nº 089/2025 prevê intervenções nos ramais Estrada Velha e Km 07, garantindo melhorias na trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais. O edital estará disponível a partir do dia 15 de agosto de 2025 nos mesmos endereços eletrônicos, com prazo para envio de propostas até às 9h15 do dia 4 de setembro de 2025, quando terá início a disputa no ComprasNet.
O Deracre destaca que as iniciativas integram o plano de manutenção e ampliação da infraestrutura viária do Acre, promovendo integração regional, qualidade de vida e desenvolvimento econômico.
Pitbull Combat reúne atletas de sanda do Acre e Rondônia em evento técnico e combates de alto nível; Ney Amorim é parceiro do evento
A Federação Acreana de Kung Fu (FAKF), com apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e do secretário Ney Amorim, realiza nesta sexta-feira (15) e sábado (16) uma programação completa dedicada ao sanda, também conhecido como boxe chinês. O evento, que acontece em Rio Branco, inclui curso de arbitragem, workshop técnico e a 2ª edição do Pitbull Combat – Sanda Profissional, reunindo atletas do Acre e de Rondônia.
As atividades começam nesta sexta-feira, às 13h, com o Curso de Arbitragem, ministrado pelo professor Pablo Stanelli, no auditório da Escola Armando Nogueira. A participação é gratuita para filiados da FAKF. Às 19h, na Life Arena, será realizada a pesagem oficial dos atletas, seguida do congresso técnico para treinadores e competidores.
No sábado, a programação segue das 8h às 15h, no Centro de Treinamento Pitbull, com o Workshop de Sanda. À noite, às 19h, a Life Arena volta a receber o público para as disputas do 2º Pitbull Combat, com lutas que valem cinturão para o campeão e premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados.
Segundo o presidente da FAKF, Adgeferson Diniz, o evento é estratégico para o desenvolvimento da modalidade no estado.
“O workshop é uma oportunidade de aprimoramento técnico e compreensão das regras, visando competições nacionais e internacionais. Já o Pitbull Combat é uma etapa importante de preparação para o Campeonato Brasileiro. O apoio do governo tem sido essencial para o crescimento do sanda no Acre”, afirmou.
Com mais de 30 anos de experiência, Pablo Stanelli é ex-atleta da Seleção Brasileira de Wushu e árbitro oficial da Confederação Brasileira de Wushu (CBKW), com passagens por eventos internacionais, como o 12º Panamericano de Kung Fu Wushu, na Argentina.
O secretário Ney Amorim destacou o compromisso da gestão com o fomento às artes marciais.
“Temos ampliado o apoio a atletas e eventos de diferentes modalidades. O 2º Pitbull Combat é mais uma ação para fortalecer o esporte, revelar talentos e movimentar o segmento no estado”, disse.
Serviço:
📅 Sexta-feira (15/8)
Curso de Arbitragem – 13h às 17h – Escola Armando Nogueira – Gratuito para filiados
Pesagem Oficial – 19h – Life Arena, Estrada Alberto Tôrres, 927 – Jardim Primavera
📅 Sábado (16/8)
Workshop de Sanda – 8h às 15h – CT Pitbull – Gratuito para filiados
2º Pitbull Combat – 19h – Life Arena
💲 Arquibancada: R$ 30 | Mesa VIP (4 lugares): R$ 200
Lutador acreano Thomas Bryan encara Daniel Araújo no LFA 216 em Cuiabá
O acreano Thomas Bryan, de 26 anos, já tem data e adversário definidos para seu próximo desafio. Em busca da primeira vitória na temporada, o atleta vai lutar no LFA 216, marcado para o dia 5 de setembro, em Cuiabá (MT).
O adversário será o brasiliense Daniel Araújo, conhecido como “Rei Brasileiro”, em combate válido pela categoria peso-galo, até 61,2 kg (135 libras).
O confronto estava inicialmente previsto para a edição 212 do evento, realizada em Brasília, em julho deste ano. No entanto, precisou ser adiado após um contratempo com o lutador acreano. Na ocasião, Thomas Bryan finalizava o tratamento de uma ferida na perna causada por bactéria de tatame e, após a pesagem, foi vetado pelo médico para evitar complicações.
Com informações do GE-AC
Rio Branco institui Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes com medidas sustentáveis e alertas em tempo real
Lei aprovada pela Câmara prevê mapeamento de áreas de risco, reforço na drenagem urbana, criação de parques lineares e sistema de monitoramento com alertas via celular; população terá participação ativa nas ações
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a Lei nº 2.586, que estabelece diretrizes para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes, vinculado ao Plano de Saneamento Básico da cidade. Publicada no Diário Oficial do Acre, a legislação prioriza ações sustentáveis, transparência e proteção a comunidades vulneráveis.
Entre os princípios estabelecidos pela nova lei estão a prevenção e mitigação dos impactos das enchentes, o uso sustentável do solo urbano e rural, a promoção de infraestrutura resiliente, a gestão integrada dos recursos hídricos e a participação da sociedade na implementação das ações. A legislação também prevê a equidade no acesso às medidas de proteção, priorizando populações em áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental, e enfatiza a transparência e a governança colaborativa entre poderes públicos, setor privado e sociedade civil.
As medidas estão no mapeamento de áreas de risco, soluções de drenagem urbana com tecnologias sustentáveis, recuperação de matas ciliares e a criação de parques lineares. Empresas em zonas de risco deverão incluir ações preventivas em seus projetos.
O plano também prevê um sistema de monitoramento com sensores, radares e alertas via SMS e aplicativos, além de audiências públicas anuais para debater avanços. A Defesa Civil será responsável por evacuações seguras e rotas de fuga, enquanto abrigos temporários serão estruturados em áreas seguras.
A lei ainda institui a Semana Municipal de Conscientização, com treinamentos e simulações, e exige relatórios anuais ao Legislativo sobre os resultados das ações. O plano passará por revisão a cada quatro anos.
