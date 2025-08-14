Cotidiano
Acre tem uma das maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes da Amazônia, aponta UNICEF
Estudo revela que estado registrou 163,7 casos de estupro para cada 100 mil jovens em 2023; meninas negras e indígenas são as mais vulneráveis
O Acre está entre os estados da Amazônia Legal com as maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo um estudo inédito divulgado nesta quinta-feira (14) pelo UNICEF e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em 2023, o estado registrou 163,7 casos de estupro para cada 100 mil habitantes com até 19 anos – índice 40% acima da média nacional (116,4).
O levantamento aponta que, entre 2021 e 2023, mais de 38 mil casos de estupro e estupro de vulnerável foram registrados na Amazônia Legal, incluindo quase 3 mil mortes violentas intencionais, como homicídios, feminicídios, latrocínios e mortes decorrentes de ações policiais. A taxa de violência sexual na região em 2023 foi de 141,3 casos por 100 mil crianças e adolescentes, 21,4% acima da média nacional (116,4).
O estudo mostra ainda que as taxas são mais altas em municípios próximos a fronteiras, com 166,5 casos por 100 mil, e que meninas de 10 a 14 anos em áreas rurais são as mais vulneráveis, apresentando, 308 casos por 100 mil habitantes nessa faixa etária. No Acre, como em toda a Amazônia Legal, 81% das vítimas de estupro são pretas ou pardas, enquanto 17% são brancas e 2,6% indígenas.
Além da violência sexual, o estudo destaca que crianças e adolescentes negros da região têm três vezes mais chances de sofrer mortes violentas que brancos, e que 91,8% das vítimas de ações policiais eram negras. Entre adolescentes de 15 a 19 anos em áreas urbanas, o risco de violência letal é 27% maior do que em outras regiões do país.
Dados alarmantes na Amazônia Legal
Entre 2021 e 2023, a região registrou:
- 38 mil casos de estupro e estupro de vulnerável
- Quase 3 mil mortes violentas (homicídios, feminicídios e latrocínios)
- Taxa de violência sexual 21,4% maior que a média do Brasil
Meninas negras e indígenas são as maiores vítimas
- 81% das vítimas no Acre são pretas ou pardas
- 2,6% são indígenas – grupo com taxa de 731,7 casos por 100 mil (entre meninas de 10 a 14 anos)
- 91,8% das mortes por ação policial atingiram jovens negros
Violência dentro de casa e em zonas rurais
- 67,6% dos crimes ocorreram no ambiente doméstico
- 94,7% dos agressores são familiares ou conhecidos
- Municípios próximos a fronteiras têm taxas mais altas (166,5 casos por 100 mil)
Crianças indígenas sob risco extremo
O estudo revela ainda um aumento de 151% nos casos de violência sexual contra povos originários na Amazônia, com 94 mortes violentas registradas no período.
Especialistas alertam que a combinação de pobreza, falta de acesso a serviços públicos e desigualdade racial agrava a vulnerabilidade de crianças e adolescentes na região, exigindo políticas urgentes de proteção.
Comentários
Cotidiano
Serviço 190 fica temporariamente fora do ar no Acre após rompimento de fibra óptica em Rondônia
Sejusp orienta população a acionar a PM via WhatsApp ou Telegram enquanto problema não for resolvido; atendimento emergencial está sendo feito por canais alternativos
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, nesta quinta-feira (14), que o serviço de emergência 190, operado pelo Centro de Comando e Controle (CICC), está fora do ar devido ao rompimento de uma fibra óptica em Rondônia, que afetou a conexão do sistema.
Como acionar a Polícia Militar durante a indisponibilidade?
Enquanto o serviço telefônico não é restabelecido, a população pode:
- Enviar mensagem via WhatsApp para (68) 99920-8619
- Registrar ocorrências pelo Telegram no perfil PM_190_AC ou pelo link: https://t.me/PM_AC_190_bot
- Enviar textos, fotos, vídeos ou áudios pelos aplicativos
Nota da Sejusp
Em comunicado oficial, o secretário José Américo de Souza Gaia afirmou que as equipes estão de prontidão para garantir o atendimento emergencial pelos canais alternativos.
A Sejusp não informou previsão para o retorno do serviço 190, mas destacou que está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível.
Fique atento:
Em caso de emergência, utilize os canais oficiais do WhatsApp e Telegram para garantir o atendimento policial.
Confira a nota:
Nota pública sobre serviço emergencial 190
A secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que o serviço emergencial 190 do Centro de Comando e Controle (CICC) está temporariamente fora do ar.
A situação foi constatada após o rompimento de uma fibra em Rondônia. Para assegurar os devidos atendimentos, nossas equipes seguem de prontidão.
Desta forma, orientamos que, caso necessário, a população entre em contato por meio do aplicativo WhatsApp do 190 pelo número (68) 99920-8619.
Outra alternativa de comunicação é o Telegram. Para acessar o serviço é muito simples. Basta baixar o aplicativo, digitar no buscador PM_190_AC, ou acessar o link https://t.me/PM_AC_190_bote registrar a ocorrência por meio de texto, vídeo, fotos ou áudio.
José Américo de Souza Gaia
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre
Comentários
Cotidiano
Deracre abre licitações para recuperação de ramais em Sena Madureira e Epitaciolândia
Em Epitaciolândia, a Concorrência Eletrônica nº 089/2025 prevê intervenções nos ramais Estrada Velha e Km 07, garantindo melhorias na trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais.
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), anunciou nesta quinta-feira, 14, a abertura de duas licitações para contratação de empresas especializadas na execução de obras de melhoramento e recuperação de estradas vicinais em Sena Madureira e Epitaciolândia.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que as ações reforçam o compromisso do governo estadual com a infraestrutura rural: “Essas licitações são fundamentais para assegurar estradas em boas condições, garantindo mais acesso, segurança e desenvolvimento para as famílias do interior. Estamos atendendo à determinação do governador Gladson Camelí de investir na integração e no fortalecimento das comunidades rurais.”
Em Sena Madureira, a Concorrência Eletrônica nº 087/2025 contempla a recuperação dos Ramais Nova Olinda, Cassirian, Boca do Iaco e Ramal do 20, beneficiando comunidades rurais e fortalecendo o escoamento da produção agrícola.
O edital estará disponível a partir do dia 14 de agosto de 2025 nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, sob o UASG 927996. As propostas deverão ser enviadas até às 9h15min (horário de Brasília) do dia 3 de setembro de 2025, com disputa de preços realizada no sistema eletrônico do ComprasNet.
Já em Epitaciolândia, a Concorrência Eletrônica nº 089/2025 prevê intervenções nos ramais Estrada Velha e Km 07, garantindo melhorias na trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais. O edital estará disponível a partir do dia 15 de agosto de 2025 nos mesmos endereços eletrônicos, com prazo para envio de propostas até às 9h15 do dia 4 de setembro de 2025, quando terá início a disputa no ComprasNet.
O Deracre destaca que as iniciativas integram o plano de manutenção e ampliação da infraestrutura viária do Acre, promovendo integração regional, qualidade de vida e desenvolvimento econômico.
Comentários
Cotidiano
Pitbull Combat reúne atletas de sanda do Acre e Rondônia em evento técnico e combates de alto nível; Ney Amorim é parceiro do evento
A Federação Acreana de Kung Fu (FAKF), com apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e do secretário Ney Amorim, realiza nesta sexta-feira (15) e sábado (16) uma programação completa dedicada ao sanda, também conhecido como boxe chinês. O evento, que acontece em Rio Branco, inclui curso de arbitragem, workshop técnico e a 2ª edição do Pitbull Combat – Sanda Profissional, reunindo atletas do Acre e de Rondônia.
As atividades começam nesta sexta-feira, às 13h, com o Curso de Arbitragem, ministrado pelo professor Pablo Stanelli, no auditório da Escola Armando Nogueira. A participação é gratuita para filiados da FAKF. Às 19h, na Life Arena, será realizada a pesagem oficial dos atletas, seguida do congresso técnico para treinadores e competidores.
No sábado, a programação segue das 8h às 15h, no Centro de Treinamento Pitbull, com o Workshop de Sanda. À noite, às 19h, a Life Arena volta a receber o público para as disputas do 2º Pitbull Combat, com lutas que valem cinturão para o campeão e premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados.
Segundo o presidente da FAKF, Adgeferson Diniz, o evento é estratégico para o desenvolvimento da modalidade no estado.
“O workshop é uma oportunidade de aprimoramento técnico e compreensão das regras, visando competições nacionais e internacionais. Já o Pitbull Combat é uma etapa importante de preparação para o Campeonato Brasileiro. O apoio do governo tem sido essencial para o crescimento do sanda no Acre”, afirmou.
Com mais de 30 anos de experiência, Pablo Stanelli é ex-atleta da Seleção Brasileira de Wushu e árbitro oficial da Confederação Brasileira de Wushu (CBKW), com passagens por eventos internacionais, como o 12º Panamericano de Kung Fu Wushu, na Argentina.
O secretário Ney Amorim destacou o compromisso da gestão com o fomento às artes marciais.
“Temos ampliado o apoio a atletas e eventos de diferentes modalidades. O 2º Pitbull Combat é mais uma ação para fortalecer o esporte, revelar talentos e movimentar o segmento no estado”, disse.
Serviço:
📅 Sexta-feira (15/8)
Curso de Arbitragem – 13h às 17h – Escola Armando Nogueira – Gratuito para filiados
Pesagem Oficial – 19h – Life Arena, Estrada Alberto Tôrres, 927 – Jardim Primavera
📅 Sábado (16/8)
Workshop de Sanda – 8h às 15h – CT Pitbull – Gratuito para filiados
2º Pitbull Combat – 19h – Life Arena
💲 Arquibancada: R$ 30 | Mesa VIP (4 lugares): R$ 200
Você precisa fazer login para comentar.