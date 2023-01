Open de Desporto Escolar terá disputas no Xadrez, Basquete 3×3 e Atletismo

A Fase Regional de Rio Branco do Campeonato Estadual de Basquete retorna nesta quinta, 5, a partir das 18 horas, no ginásio do IFAC. O torneio foi paralisado para as festas de fim de ano.

Na abertura da programação, o Old UFAC joga contra o Black Mambas, no feminino, e no confronto pelo torneio masculino a partida será entre Juventude e América.

Reta final

A competição entra na reta final para definir dois classificados, no feminino e no masculino, para a fase final da competição.

