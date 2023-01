Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do primeiro sorteio de 2023 da Mega-Sena concurso 2.551. O concurso 2.552 está marcado para ocorrer no próximo sábado (7) com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 01 – 25 – 29 – 43 – 46 – 48.

A Caixa Econômica Federal informou que 49 apostas acertaram a quina e cada uma vai levar R$ 35.909,19. Já 2.428 pessoas acertaram a quadra e receberão R$ 1.035,27.

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, você precisa fazer de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Para pessoa que fizer uma aposta simples, o valor será de R$ 4,50, podendo escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso deseje colocar um número a mais para aumentar as chances de levar o prêmio sozinho, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. Porém, caso aposte 15 números no volante, o valor que terá de pagar será de R$ 22.522,50.

