Número de exames aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux caiu para 447. Há 287 pacientes internados, dos quais 272 possuem teste positivo para a Covid-19.

Por Janine Brasil O estado do Acre registrou mais 224 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (26), fazendo o número de infectados saltar de 76.746 para 76.971. O boletim diário da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) também contabiliza mais oito mortes pela doença, assim, o número de pessoas que perderam a vida para a Covid no estado sobe para 1.488. Desde sábado (24), a Sesacre está divulgando os números relacionados aos leitos em uma página que é atualizada pelas próprias unidades de saúde. Segundo a pasta, houve uma alteração na forma como vai disponibilizar essa informação. Antes, a Central de Regulação reunia as informações das unidades e repassava o número para a Sesacre. Agora, as próprias unidades são responsáveis por passar essa informação. O número de exames aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux caiu para 447. Há 287 pacientes internados, dos quais 272 possuem teste positivo para a Covid-19. Há três pessoas na fila de espera por um leito de UTI.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 8.605,2 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 166, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,9%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 90 estão ocupados, fazendo a taxa de ocupação se manter em 85%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 27 1 Assis Brasil 21 0 Brasiléia 33 0 Bujari 13 0 Capixaba 14 0 Cruzeiro do Sul 142 0 Epitaciolândia 25 0 Feijó 50 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 24 0 Manoel Urbano 10 0 Marechal Thaumaturgo 9 0 Plácido de Castro 15 0 Porto Acre 31 0 Porto Walter 3 0 Rio Branco 911 6 Rodrigues Alves 10 0 Santa Rosa do Purus 5 0 Sena Madureira 56 0 Senador Guiomard 34 1 Tarauacá 30 0 Xapuri 24 0 Total 1.484 8

Das 1.484 mortes registradas, 855 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e outras 633, ou seja, 43% do total não tinham outras doenças. Do total de mortos, 867 eram homens e 621 mulheres. Do total de vítimas, 1.022 tinham acima de 60 anos..

Neste segunda, dos oito óbitos registrados, três eram homens e cinco mulheres das cidades de Rio Branco, Acrelância e Senador Guiomard.

Rio Branco

Morador de Rio Branco, o idos de 70 anos deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 28 de março e faleceu no dia 7 de abril.

O idos de 80 anos era morador de Rio Branco, deu entrada no dia 7 de abril na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) e faleceu no dia 22 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, a mulher de 32 anos deu entrada no dia 4 de abril no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu no dia 10 de abril.

A idosa de 77 anos era moradora de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 6 de abril e faleceu no dia 11 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, a idos de 70 anos deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 10 de abril e faleceu no dia 17 de abril.

A mulher de 57 anos era moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 5 de abril no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu no dia 17 de abril.

Senador Guiomard

O idoso de 90 anos faleceu no seu domicílio, em Senador Guiomard, no domingo (25).

Acrelândia

A idosa de 75 anos era moradora de Acrelândia, deu entrada no dia 23 de abril no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu no sábado (24).

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 1.898

Tarauacá – 1.435

Xapuri – 1.414

Santa Rosa – 1.187

Sena Madureira – 1.160

Casos de Covid-19 por cidades Cidades Total Casos novos Acrelândia 1.466 0 Assis Brasil 1.430 0 Brasiléia 2.419 30 Bujari 1.060 – 2 Capixaba 550 4 Cruzeiro do Sul 7.165 – 1 Epitaciolândia 1.236 16 Feijó 2.711 24 Jordão 378 0 Mâncio Lima 1.794 0 Manoel Urbano 878 0 Marechal Thaumaturgo 1.092 0 Plácido de Castro 1.430 1 Porto Acre 1.317 2 Porto Walter 504 1 Rio Branco 34.609 140 Rodrigues Alves 700 0 Santa Rosa do Purus 797 0 Sena Madureira 5.398 4 Senador Guiomard 1.073 2 Tarauacá 6.193 2 Xapuri 2.771 1 Total 76.971 227 – 1 – 2 = 224

