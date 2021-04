Nova data para prova Encceja em 2021, e nova data para consultar local da prova

Antes de começarmos este artigo, queríamos deixar claro que: prova do Encceja 2021 acontecerá em 29 de agosto de 2021, domingo. E local da prova será divulgado em dia 18 de agosto de 2021.

ASSESSORIA

Era para aplicar a prova do encceja em 25 de abril, 1,6 milhões de inscritos são muito ansiosos para saber onde vão fazer a sua prova.

No mesmo tempo, diante da pandemia cada dia mais grave no todo o país, rumores, desinformações se espalham todos os dias na internet, rede social e youtube etc.

Enfim, INEP publicou o comunicado oficial na primeira quinzena de abril. No comunicado, INEP confirmou que a prova do encceja 2021 será adiada. E a nova data para prova encceja será em 29 de agosto, domingo.

E não divulgou a data exata para poder consultar o local da prova. Neste artigo, iremos explicar em vários aspetos o comunicado do Inep.

Nova data para prova Encceja em 2021

Considerando a situação atual de pandemia, o INEP não tem como organizar um exame que conta com 1,6 milhões de inscritos, jovens e adultos, até idosos para participarem. Por causa disso, inep decidiu postergar a prova de 25 de abril para 29 de agosto.

Teve desinformação que prova seria em junho, mas desmentimos essa possibilidade. Isso porque, adiar a prova por 2 meses não presta. Nem chegando no platô da pandemia. Então, adiar a prova por 4 meses parece muito necessário.

Além disso, inep teve experiência em fazer a prova em agosto. Nas edições anteriores, as provas do encceja eram em agosto mesmo. No mesmo tempo, adiamento da prova para agosto significa que em 2021 não terão mais inscrições para encceja. Como sabemos que a edição atual é chamada encceja 2020 ainda. E muitas pessoas ainda esperavam que teriam inscrições encceja 2021. Mas infelizmente não terão mais inscrições em 2021. Se você quiser terminar seu estudo, e se inscrever no Encceja, você deve acompanhar as notícias em nosso site sobre Encceja 2022. Como nenhum outro site consegue atualizar as novidades e informações fidedignas sobre Encceja, o nosso site sempre acerta as datas do encceja. Isso porque, temos um time realmente profissional que conhecem bem o sistema educacional do país.

Data para saber o local da prova do Encceja

Muitos inscritos ainda não entendem como funciona para saber o seu local da prova. Deixe nos explicar detalhadamente aqui neste parágrafo.

Inep/MEC nunca envie o local da prova para seu celular ou no seu Email. Não seja enganado nesse tipo de desinformação que fulano recebeu seu local da prova do encceja 2021. Local da prova, endereço da sala da prova, data e horário da sua prova só deve ser consultado na página do participante do Encceja. Temos dicas em como acessar na página do participante. Inep só vai divulgar o local da prova 1-2 semana antes do dia da aplicação da prova. Nossa previsão é somente em 18 de agosto, você poderá consultar o local da prova.

Leia os 3 itens acima atentamente, e fique tranquilo! Agora faltam 4 meses, só foque em estudo com nosso simulado e apostilas gratuitas. Também pode baixe os materiais de estudo no site oficial do enccejanacional. Não recomendamos que compre apostila ou cursos online, custo benefício está baixo. E recomendamos, junto com INEP, que os inscritos façam simulados das provas anteriores. Assim você sabe como se preparar para a prova.

Informações adicionais

Se você passar em todas as provas, você tem direito a emitir seu certificado de conclusão de ensino médio ou fundamental.

Você só precisará comparecer na prova que marcou durante inscrição.

Se você falhou na redação, você deve refazer a prova de português.

Certificado de conclusão ou proficiência parcial deve ser tirado na instituição certificadora que escolheu durante sua inscrição.

Agora não tem mais como alterar sua inscrição (alterar nível de EF para EM, etc, não tem como fazer agora)

Interessado pode fazer ensino médio direto mesmo que não tenha certificado do ensino fundamental

Dados sobre Encceja 2020-2021

Inscritos confirmados: 1,6 Milhões

Ensino fundamental: 300 mil

Ensino médio: 1,3 milhões

Masculino: 700 mil

Feminino: 900 mil

São paulo, rio de janeiro e Bahia são top 3 estados com maiores inscritos, respetivamente com 290mil, 243mil e 179 mil de inscritos.

Comentários