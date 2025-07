Inscrições para o Enamed 2025 vão até quarta-feira

Região registra explosão nas apreensões de entorpecentes e aumento de redes de lavagem de dinheiro; especialistas cobram ação integrada e presença efetiva do Estado

A Amazônia brasileira se consolida como um dos principais corredores do tráfico internacional de drogas, impulsionada pela atuação de facções criminosas e pelo avanço de esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro. Dados oficiais apontam que, entre 2013 e 2024, as apreensões de cocaína no Norte do país cresceram 92%, saltando de 5,4 para 10,4 toneladas. No mesmo período, as apreensões de maconha dispararam 6.530%, de 229 quilos para 15,2 toneladas — índices muito acima da média nacional.

A “rota do Solimões”, formada por rios extensos e de difícil fiscalização, segue como principal via de escoamento da droga produzida na Colômbia e no Peru rumo à Europa. A vulnerabilidade geográfica da região é explorada por organizações criminosas, que também atuam no garimpo ilegal, contrabando de mercadorias e desmatamento.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, entre 2016 e 2023, o número de operações financeiras suspeitas na região cresceu 300%, totalizando 3.615 comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apenas em 2023 — reflexo do fortalecimento de redes de lavagem de dinheiro ligadas ao narcotráfico.

A violência também acompanha o avanço do crime organizado. Em 2023, o Norte foi a segunda região mais violenta do Brasil, com 22 facções operando em 178 municípios da Amazônia Legal. Essas organizações disputam o controle territorial e impõem influência sobre economias locais e até serviços públicos.

O governo do Amazonas investe cerca de R$ 7 milhões por mês na manutenção de bases fluviais de policiamento, mas o montante é considerado insuficiente frente à dimensão e complexidade da região.

Especialistas defendem uma resposta articulada que una inteligência policial, cooperação internacional e desenvolvimento socioeconômico. Para eles, reduzir a dependência de atividades ilegais nas comunidades amazônicas é essencial para conter o avanço do narcotráfico e restabelecer a presença do Estado.

