Frente fria chega ao Acre na terça e derruba temperaturas, prevê Davi Friale

José Henrique e Ari Mendes ouvem demandas da comunidade e anunciam ações em piscicultura e esporte

Os vereadores José Henrique (UNIÃO) e Ari Mendes (SOLIDARIEDADE), participaram, nesta semana, de uma reunião com moradores da comunidade dos Cachorrinhos, no Ramal da Fontenele, zona rural de Epitaciolândia. O encontro teve como foco principal o debate sobre melhorias na infraestrutura local, apoio à produção rural e incentivo ao esporte comunitário.

A localidade abriga famílias tradicionais do município, que vêm enfrentando desafios relacionados à geração de renda e à falta de espaços de lazer para os jovens. Durante a visita, os parlamentares ouviram atentamente as demandas dos moradores e se comprometeram a buscar soluções conjuntas junto ao poder público.

Um dos principais pontos discutidos foi a implantação de tanques para criação de peixes, projeto que conta com o apoio do Secretário Municipal de Agricultura, Nego, também presente na reunião. A proposta visa fomentar a piscicultura como alternativa de renda e segurança alimentar para as famílias da região.

Além disso, os moradores solicitaram apoio para a realização de um campeonato de futebol local, ressaltando a importância do esporte na integração comunitária e no fortalecimento dos vínculos entre os jovens.

“O nosso mandato é construído com diálogo. Viemos ouvir os moradores e trabalhar juntos em soluções reais. O apoio à piscicultura e ao esporte são compromissos que estamos assumindo com essa comunidade”, destacou o vereador José Henrique.

Já Ari Mendes enfatizou a articulação com o Executivo municipal: “Estamos em diálogo com o secretário de Agricultura e demais órgãos competentes para que essas ações saiam do papel e tragam mais dignidade às famílias do ramal.”

A visita reforça o compromisso dos parlamentares com as áreas rurais e evidencia a união de esforços entre Legislativo e Executivo para atender às demandas da população de Epitaciolândia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários