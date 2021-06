Campanha do Agasalho: MPAC recebe doações para pessoas em vulnerabilidade 

Tendo em vista a frente fria prevista para os próximos dias, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está recebendo doações de roupas, cobertores e agasalhos para serem destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A articulação está sendo feita pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), que também tem dialogado com Assistência Social do Município para ampliação temporária das vagas de acolhimento, bem como a continuidade da entrega de refeições, roupas, agasalhos e cobertores.

Para contribuir basta levar sua doação até o prédio sede do Ministério Público do Acre, localizado na Rua Marechal Deodoro, número 472, no Centro, das 8h às 18h, na recepção ou na guarita do prédio.

As doações arrecadadas pelo MPAC serão destinadas ao Centro de Referencia Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).