Friagem mais forte do ano no Acre deixa temperaturas inferiores a 20 graus ao longo desta semana

Os acreanos devem enfrentar pelos menos três dias com baixas temperaturas, com a chegada de mais uma friagem nesta segunda-feira (28). Em algumas regiões do Acre, o frio chegou com chuva já no início da manhã desta terça-feira (29).

O meteorologista Alejandro Fonseca explica que a friagem deve deixar as temperaturas inferiores a 20° C pelo menos até a quarta-feira (30) e a máxima em torno de 28° C. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que esta é a mais forte do ano e deve provocar as temperaturas mais baixas de 2021 no estado. “Com o início do inverno no Hemisfério Sul, o que se chama por aqui de ‘verão amazônico’, que é o período de seca, as frentes frias têm todas as condições por esses motivos devido ao inverno”, explica.

O meteorologista disse que não há nenhum outro tipo de fenômeno que explique as quedas nas temperaturas, além do início do inverno no hemisfério que começou oficialmente dia 21 de junho.

Esse período é marcado pela ausência de chuvas, chegada de frentes frias, além de altas temperaturas, principalmente nos meses de agosto e setembro, quando também são registrados números altos de queimadas e muita fumaça na região.

“Pela climatologia, junho e julho são os meses mais secos do ano, mas, com a chegada das frentes frias significa que não temos um ambiente totalmente seco e essa chegada da faz com que a umidade fique no ambiente”, conta.

Inicialmente, Fonseca diz que as frentes frias vêm antecedidas por chuvas, o que pode fazer deste meses ainda amenos, por causa das nuvens com chuvas, mesmo que isoladas. Porém, para agosto, setembro e parte de outubro são esperadas as temperaturas mais altas.

“Nós temos até setembro e parte de outubro quando as queimadas acontecem. Em junho, como ainda temos a entrada destas frentes frias tem deixado o ambiente úmido e motivado para que as queimadas não tenham sido tão intensas, mas, não podemos esperar que isso lá na frente não aconteça”, acrescenta.

Segundo informou, agosto e outubro são os meses mais quentes do ano, no sentido de a tarde se atingir as temperaturas máximas chegando a 35°C.

Friagem estendida