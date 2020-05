Paciente é o primeiro caso de internação na unidade hospitalar da fronteira.

Um policial militar de 43 anos do 5º Batalhão do Alto Acre localizado em Brasiléia, mas que é residente em Epitaciolândia e que tem problemas de pressão alta, procurou o hospital regional Raimundo Chaar no sábado, dia 9, em busca de atendimento.

Segundo foi passado, o mesmo teria feito o teste rápido de rotina para o covid-19. Foi testado positivo o mesmo ficou em observação por 48 horas até esta segunda-feira, dia 11. O mesmo não apresentou outros sintomas e poderá ser liberado para ficar em quarentena domiciliar, conforme o boletim emitido pelo médico plantonista.

“O paciente ficou em observação conforme os protocolos. Dentro de nossas condições dentro do hospital foi ofertado toda a assistência adequada e necessária pra o bem estar e recuperação do mesmo e passando esclarecimentos aos familiares sobre os cuidados”, destacou Joelma Pontes, Gerente de Assistência do hospital.

Em relação ao bombeiro militar que teria sido atestado positivo para covid-19 na sexta-feira, dia 8, foi informado que o mesmo não seria residente nas cidades de fronteira, apenas teria se deslocado a serviço, o caso está sendo averiguado e as pessoas que tiveram contato estão em monitoramento.

