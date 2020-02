Uma tragédia em família, assim pode ser pontuada a morte de José Marques Bispo, 19 anos. Ele foi morto pelo próprio pai na tarde deste domingo, 9, na Rua Veterano Henrique Julião, Abrahão Alab, em Rio Branco.

De acordo com depoimentos colhidos no local da ocorrência, o rapaz teria chegado em casa agressivo, possivelmente sob efeito de entorpecentes, e partiu para tentar matar o pai, momento em que foi surpreendido com uma facada na região da coxa. O corte desferido pelo pai atingiu a veia femural. Marques morreu no local antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o crime, o autor do crime fugiu. Até o momento a Polícia não conseguiu prender o suspeito do delito.

O corpo de José Marques Bispo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames mais aprofundados e posterior liberação aos familiares.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso.

Comentários