Jovem é agredido com pedaço de madeira em via pública no bairro Conquista

Vítima sofreu fraturas no braço e na clavícula; suspeito fugiu após ataque

Gleison da Silva Sacramento, de 18 anos, foi brutalmente agredido na noite desta quinta-feira (14) enquanto caminhava pela Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo relato da vítima, um homem armado com uma ripa se aproximou e desferiu vários golpes. Gleison conseguiu correr e se abrigar em casa, próxima ao local da ocorrência, enquanto o agressor fugia.

A mãe do jovem, ao visitá-lo, encontrou-o deitado na cama, bastante machucado, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da capital, onde recebeu atendimento e foi diagnosticado com fraturas no braço e na clavícula direitos. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender o caso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários