Jovem é agredido com pedaço de madeira em via pública no bairro Conquista
Vítima sofreu fraturas no braço e na clavícula; suspeito fugiu após ataque
Gleison da Silva Sacramento, de 18 anos, foi brutalmente agredido na noite desta quinta-feira (14) enquanto caminhava pela Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.
Segundo relato da vítima, um homem armado com uma ripa se aproximou e desferiu vários golpes. Gleison conseguiu correr e se abrigar em casa, próxima ao local da ocorrência, enquanto o agressor fugia.
A mãe do jovem, ao visitá-lo, encontrou-o deitado na cama, bastante machucado, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da capital, onde recebeu atendimento e foi diagnosticado com fraturas no braço e na clavícula direitos. Seu estado de saúde é estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender o caso.
“Diabo Branco” é preso em operação da PM no Acre
Apontado como criminoso de alta periculosidade, ele é suspeito de quatro assassinatos e sequestros violentos em Rio Branco
Apontado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais perigosos do Acre, Gelcicley Alves de França, 29 anos, conhecido como “Diabo Branco”, foi preso na noite de quarta-feira (13) durante um cerco policial na Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação foi conduzida por equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM).
Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva. Após ser capturado, ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e, em seguida, transferido para o Complexo Penitenciário da capital.
Nos últimos dias, “Diabo Branco” era alvo de buscas por envolvimento em dois sequestros recentes. O primeiro ocorreu em 17 de julho, quando, atuando como disciplinador de uma facção criminosa, atacou Helitor Altamar Cassimiro Leão da Silva, levado para uma área de mata, agredido e baleado na mão como forma de “punição”. A vítima conseguiu escapar e procurou a polícia.
O segundo crime foi registrado em 18 de julho, quando o motorista de aplicativo Valdisclei Souza da Silva foi rendido e forçado a dirigir em alta velocidade. Durante a fuga, o carro colidiu com uma motocicleta que transportava Giliard da Silva Martins e sua filha de nove anos, deixando ambos feridos. O motorista foi encontrado amarrado no porta-malas do veículo, abandonado no Ramal São José.
Informações recebidas pela polícia na quarta-feira indicaram que o suspeito estava novamente na Cidade do Povo. Na primeira tentativa, ele conseguiu escapar, mas acabou cercado e preso após reforço policial. Além da prisão preventiva, deverá responder por outros crimes em investigação.
Homem foragido pelo crime de homicídio é preso pela PRF durante fiscalização na BR-364
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um homem procurado pela Justiça do Acre durante fiscalização de trânsito no km 138 da BR-364, em Rio Branco.
Segundo a polícia, a abordagem ocorreu quando os policiais deram ordem de parada a uma motocicleta Honda. Na verificação dos documentos, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco para os procedimentos legais, enquanto a motocicleta foi levada para a unidade policial, de onde poderá ser retirada por um condutor habilitado.
A PRF destacou que mantém atuação constante para garantir a segurança nas rodovias e o cumprimento das decisões judiciais, trabalhando de forma integrada com outros órgãos de segurança pública.
Com informações da PRF
PF realiza operação de combate a crimes contra à administração pública no Acre
Seis mandados judiciais foram cumpridos em Rio Branco
A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (14/8), deflagrou a Operação Exame Viciado, com o objetivo de apurar a prática de crimes contra a administração pública no âmbito de contratos firmados pelo Município de Tarauacá/AC no ano de 2020.
As investigações tiveram início a partir de análise de documentação fiscal e contratos administrativos relacionados à aquisição, com recursos federais, de testes rápidos para detecção da dengue, cujo valor unitário aparentava superar significativamente os praticados no mercado.
Durante a fase investigativa foram produzidas provas que confirmaram possível ocorrência de sobrepreço, em mais de 100%, direcionamento contratual e conluio entre agentes públicos e representantes da empresa fornecedora, além de um prejuízo à administração pública estimado em R$ 282 mil.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de veículo, todos em Rio Branco/AC, expedidos pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul/AC.
Os envolvidos poderão responder por crimes de licitação e associação criminosa, entre outros.
