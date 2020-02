A Energisa em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia assinaram convênios, nesta sexta-feira (07), para revitalizar a iluminação pública em pontos estratégicos. O convênio faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE, realizado pela Energisa, por meio de Chamada Pública e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEANEE

Em Brasileia serão investidos cerca de R$ 299.903,37 mil para troca de 229 lâmpadas de LED, que são mais econômicas e eficientes, possibilitando uma redução nos custos com energia elétrica de aproximadamente 201,96 mil kWh/ano. O município economizará mais de R$ 80 mil por ano apenas em iluminação pública.

Em Epitaciolândia serão trocadas 257 lâmpadas gerando uma economia, garantindo qualidade, conforto aos clientes e segurança. O investimento também será de R$ 299.192,16 mil reais e com isso o município também poderá economizar.

“Essa parceria é de fundamental importância para o município, tendo em vista que iremos reduzir nossos custos e melhorar a iluminação pública do município e ainda reduzir nossos investimentos com iluminação pública da cidade”, falou o Prefeito Tião Flores.

“A gente fica muito feliz dessa parceria da Energisa com a Prefeitura de Epitaciolândia, e nosso município está pronto para entrar no futuro, e com esse projeto todos serão beneficiados”, disse o Presidente da Câmara de vereadores de Epitaciolândia Antônio “Nego”.

O Diretor Técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier, ressaltou a importância do projeto no Alto Acre. “A troca de lâmpadas antigas por novas mais econômicas e eficientes é uma forma da contribuirmos para a melhoria da iluminação pública do município, além de proporcionar uma redução dos custos com o consumo de energia”, destaca Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial da Energisa.

