Mundial será disputado em fevereiro no Marrocos, com Flamengo candidato

POR PAULO HENRIQUE NASCIMENTO

Segundo o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, o campeão do Estadual vai receber um prêmio de 50 mil e a equipe vice-campeã ganhará 25 mil.

“Essa será uma das novidades de 2023. Teremos uma premiação de 75 mil oferecida pela federação”, declarou Antônio Aquino.

Tabela e regulamento

Em uma reunião realizada na tarde desta sexta, 16, foram definidos os detalhes do Campeonato Estadual de 2023. A competição começa no dia 25 de fevereiro, no Florestão, com uma rodada dupla.

Premiação dividida

Antônio Aquino anunciou um carro no início de 2022 para a equipe campeã do Estadual. Contudo, ficou definido a divisão do valor do veículo de R$ 92 mil e duzentos reais para as 11 equipes.

Partidas somente no Florestão

A Federação de Futebol não programou jogos para a Arena da Floresta. A ideia é promover as partidas no Florestão com a possibilidade de alguns confrontos serem realizados no campo B (com uma melhor estrutura) e Senador Guiomard (se tiver os laudos).