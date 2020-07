O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou que existe a possibilidade de uma decretação do lockdown no Acre caso a população e os empresários não cumpram as determinações necessárias pelas instituições de saúde.

“Existe essa possibilidade com toda certeza do mundo. Agora não me pergunte quando. Nós não temos estrutura para realmente obrigar que as pessoas não fiquem nas ruas. As pessoas só precisam ter consciência de fazer seu dever de casa agora mais do que nunca, pois se não houver essa consciência, vai fechar de novo e depois não adianta chorar o leite derramado”, argumentou.

O motivo para a atitude radical seria um possível fracasso na flexibilização das atividades impostas após a mudança de bandeira vermelha para laranja, na última segunda-feira (20).

Cameli disse que sua principal dificuldade é enfrentar os gargalos da pandemia que já vitimou centenas de acreanos. “Estou preocupado em saber nos próximos dias qual será o impacto dessa flexibilização, pois não temos um dado técnico e científico da medicina sobre sua cura. A minha prioridade é derrubar esse coronavírus de uma vez por todas”, explicou.