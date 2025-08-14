Acre
Vereador de Santa Rosa do Purus é alvo de medida protetiva após agredir esposa grávida, segundo denúncia
Emilandio Lima dos Santos, conhecido como “Loro do Juazeiro”, teria tentado sufocar a mulher com um travesseiro; polícia afirma que ele é reincidente em casos de violência doméstica
O vereador Emilandio Lima dos Santos (PL), de Santa Rosa do Purus (AC), conhecido como “Loro do Juazeiro”, está proibido de se aproximar da esposa, Luana Souza da Silva, que está grávida. A decisão judicial, que atendeu a um pedido da Polícia Civil, foi tomada após denúncias de que ele a agrediu e tentou sufocá-la com um travesseiro.
De acordo com a decisão, a autoridade policial solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), apresentando como provas o boletim de ocorrência, o depoimento da vítima e um formulário de avaliação de risco. O político não foi preso porque a agressão não foi comunicada imediatamente à polícia.
Histórico de violência
Esta não é a primeira vez que o vereador é acusado de agressão. Ele já teve denúncias de violência doméstica feitas por uma ex-esposa e também esteve envolvido em um conflito com um sobrinho do prefeito. A Polícia Militar confirmou que ele tem histórico de reincidência em casos do tipo e afirmou que a prisão em flagrante não ocorreu porque a vítima só registrou a ocorrência no dia seguinte, após pressão de familiares.
Agora, o delegado Thiago analisará o caso para decidir se pedirá a prisão do parlamentar. Enquanto isso, a Justiça mantém a medida protetiva para garantir a segurança da gestante.
Prefeitura de Rio Branco libera R$ 2,5 milhões em créditos para infraestrutura, saúde e serviços urbanos
Recursos serão aplicados em pavimentação, entidades de saúde, limpeza pública e assistência social; verba vem de superávit e realocação de saldos não utilizados
A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (14) a abertura de créditos suplementares no valor total de R$ 2.493.739,24 para investimentos em infraestrutura, saúde, assistência social e serviços urbanos. Os recursos, autorizados por decretos publicados no Diário Oficial do Município, vêm de superávit financeiro e realocação de verbas não utilizadas.
Um dos principais destaques é a liberação de R$ 1.026.039,15 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), destinados à pavimentação de vias urbanas. O valor será financiado por meio de superávit de exercícios anteriores, conforme determina a legislação federal.
Principais destinações:
Infraestrutura (SEINFRA): R$ 1.026.039,15
Pavimentação de vias urbanas, com recursos de superávit de anos anteriores.
Saúde: R$ 1.202.000,00
Repasses a entidades parceiras:
Instituto Vida Plena: R$ 1.002.000,00
Instituto UPAS: R$ 100.000,00
Grêmio Recreativo Frutos do Amanhã: R$ 100.000,00
Serviços Urbanos (SMCCI): R$ 150.000,00
Manutenção do sistema de limpeza pública nos bairros.
Assistência Social: R$ 100.150,00
Programas de apoio a entidades socioassistenciais e benefícios eventuais.
SAERB (Água e Esgoto): R$ 550,09
Cobrir indenizações e restituições.
Cultura e Esporte (FGB): R$ 15.000,00
A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), vinculada à Secretaria de Educação, receberá R$ 15.000,00 para modernização de suas atividades administrativas.
Modernização de atividades administrativas da Fundação Garibaldi Brasil.
Acre registra 2,8 mil novas unidades de geração de energia solar até julho, diz Aneel
O Acre contabilizou, até o final de julho deste ano, um total de 2.820 unidades consumidoras com geração distribuída, somando uma potência instalada de 27.767,81 kW. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A maior parte das unidades está concentrada no município de Acrelândia liderando o ranking local, contabilizando 43 unidades consumidoras. No que diz respeito à classe de consumo, 206 unidades são comerciais e 4 industriais, enquanto o restante abrange outros tipos de consumo residencial e rural.
A modalidade de geração predominante é a “geração na própria unidade consumidora” (UFV), ou seja, sistemas fotovoltaicos instalados diretamente.
Acre lança programa Cidade Empreendedora em parceria com Sebrae para fortalecer gestões municipais
Encontro reuniu prefeituras, Estado e órgãos de controle em ação que visa modernizar planejamento urbano e fomentar desenvolvimento sustentável nos 22 municípios
Representantes dos 22 municípios acreanos, do governo estadual, Tribunal de Contas (TCE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Sebrae participaram nesta quarta-feira (14) do lançamento do programa Cidade Empreendedora, parceria estratégica para modernizar a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento econômico local.
O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, ressaltou a relevância da união entre diferentes esferas de governo para promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população. “Essa é uma reunião de múltiplos níveis, com governo federal, governo estadual e governo municipal trabalhando juntos com um único objetivo: melhorar a qualidade de vida de cada pai, mãe e família, garantindo condições de uma vida digna e preservando nosso estado”, afirmou.
Ele agradeceu ao Sebrae e às instituições parceiras pelo engajamento e reforçou que o município é o ponto de partida para as transformações. “Tudo acontece em cada um dos nossos municípios, e a primeira medida do governo do Estado, orientada pelo governador, foi se colocar à disposição de todos eles, apoiando”, destacou.
O diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, abriu o evento destacando o compromisso da instituição com o fortalecimento dos municípios e o apoio ao empreendedorismo local. “Nós temos muitas soluções a levar para os municípios e, graças a esse esforço, vamos conseguir fincar a bandeira do Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora, em todos os municípios do nosso estado. Isso para nós é motivo de muito orgulho e de muita alegria”, afirmou.
O evento marcou o início de um plano que prevê:
Capacitação técnica para prefeituras
Incentivo ao empreendedorismo municipal
Modernização de instrumentos de planejamento urbano e institucional
Planejamento como alavanca
O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, destacou ainda a união de esforços: “Governo federal, estadual e municipal trabalhando juntos com um objetivo: melhorar a qualidade de vida das famílias acreanas”. Ele ressaltou que o programa facilitará a captação de recursos federais e o fortalecimento das cidades.
Compromisso do Sebrae
Vandré Prado, diretor do Sebrae-AC, reforçou que a instituição levará consultorias e soluções para todos os municípios: “Vamos criar ambientes favoráveis para os pequenos negócios, com foco no desenvolvimento local”.
Visão municipal
O prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, Tião Bocalom, destacou a importância do planejamento para fortalecer as gestões municipais e promover o desenvolvimento. “Tenho certeza que esse dia de trabalho aqui vai ser muito bom, porque nós precisamos planejar em cada um dos nossos municípios, e são os municípios que formam o estado. As pessoas conhecem o prefeito, o vereador, os problemas que acontecem na rua e na casa delas. Então, tudo acontece no município. Não tenho dúvida que isso é fundamental”, afirmou.
Ele reforçou, ainda, que a gestão econômica deve ser prioridade. “Nós temos que cuidar da parte econômica, porque é a economia que resolve a parte social e também a parte ambiental”, completou.
Programação técnica
O evento contou com quatro painéis sobre:
Implementação do Cidade Empreendedora
Importância do Plano Diretor municipal
Atualização da Lei Orgânica
Recomendações do TCE para boas práticas de gestão
A iniciativa estabeleceu um Comitê Gestor Municipal para acompanhar as ações, que devem começar a ser implementadas nos próximos meses. O programa segue o modelo de sucesso já adotado em outros estados, adaptado às especificidades da realidade acreana.
A programação incluiu apresentações técnicas, debates e momentos para troca de experiências entre os participantes, além de espaço para encaminhamentos e formação do Comitê Gestor Municipal.
