ITHAMAR SOUSA

Adriel da Silva, de 20 anos, morreu a tiros em confronto com uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco. O caso aconteceu na segunda-feira (10), no Residencial Rosa Linda.

O enterro do rapaz aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), no Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Tancredo Neves. Em um vídeo gravado no local, homens não identificados aparecem soltando fogos e atirando de pistola e revólver para o alto.

Entenda o caso

O jovem Adriel da Silva, de 20 anos, morreu e outro homem ainda não foi identificado ficou ferido, durante uma troca de tiros com a polícia, na noite desta segunda-feira (10), no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco.



Uma guarnição do Bope estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada para atender uma denúncia de que estava acontecendo uma reunião de facção em uma residência no Rosa Linda, para planejar a morte de rivais.

Ao chegar no local denunciado, os policiais cercaram a casa e dois criminosos efetuaram disparos contra militares, que reagiram. Adriel acabou sendo atingido e morreu no local. O outro homem ferido e foi socorrido.

Duas mulheres ainda foram presas por envolvimento com facção criminosa, e algumas armas que estavam no local foram apreendidas pela polícia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

